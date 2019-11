Antonio Conte | sfogo e vittoria | l' Inter torna sul mercato | due grossi nomi a gennaio

Antonio Conte che dà di matto può solo far bene all'Inter. A patto che non esageri : Se qualcuno in Papuasia non se ne fosse ancora accorto, ve lo diciamo noi: Antonio Conte si è incazzato come solo Er Mutanda con Pappalardo in quel famoso pomeriggio televisivo («Mai più!»). S' è incazzato per la sconfitta di Dortmund, ovvio; s' è incazzato perché detesta vedere le sue squadre non r

Inter - Antonio Conte a testa bassa contro la società : "Mi ero fidato di loro. Adesso parlino..." : La rimonta subita dall'Inter ad opera del Borussia Dortmund (da 0-2 a 3-2) ha innescato strascichi polemici. Ancora una volta Antonio Conte si è scagliato contro la società, accusata di aver commesso "errori importanti in estate". L'ex allenatore della nazionale italiana si riferisce chiaramente al

Antonio Conte - l’Inter non vince e l’allenatore (un po’ a ragione) mette le mani avanti. Dopo Bari - Juve e Nazionale riecco la ‘lacrimuccia’ : Ogni grande allenatore reagisce a modo suo alle difficoltà. Massimiliano Allegri, che in Serie A ha dominato negli ultimi cinque anni, era solito ribattere alle critiche punto per punto, proteggendo a spada tratta i giocatori. Carlo Ancelotti parla, argomenta, dispensa serenità all’ambiente. Josè Mourinho, per tornare indietro a un nome caro a tutti gli interisti, passava sempre al contrattacco, individuando nemici veri o presunti per compattare ...

Maurizio Sarri ed Antonio Conte - chi gode per i loro errori : il commento di Fabrizio Biasin : La famigerata «prova di maturità» è quella cosa che se la superi ti dicono «bravo, ma hai solo fatto il tuo dovere» e se invece non ci riesci sono tutti pronti a rompere le balle. L' Inter non supera la sua «prova di maturità», non ci riesce dopo aver giocato un buon secondo tempo che, però, arriva

Inter - Antonio Conte pensa alla soluzione young : “infortuni? Dobbiamo fare di necessità virtù. Esposito? L’età non conta” : Antonio Conte archivia il successo sul Borussia Dortmund e pensa al Parma: la rosa è rimaneggiata, ma c’è Esposito in rampa di lancio “pensare a noi stessi“, è questo il mantra di Antonio Conte che non vuole farsi influenzare da discorsi esterni alla sua Inter. Del resto, nelle difficoltà un gruppo forte ha bisogno di compattarsi con serenità. Difficoltà non di certo di risultati, è ancora fresco l’entusiasmo del ...

Juventus - Andrea Agnelli punge Antonio Conte : "Calcioscommesse? "Nel 2012 non è stato facile" : Il rapporto tra Andrea Agnelli e Antonio Conte si è ridotto ad un odi et amo. Durante l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2018/19 della Juventus, il presidente bianconero, nel suo lungo intervento, ha avuto modo di tornare a quella turbolenta estate del 2012, quando la squadra era a

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Inter - Antonio Conte non dà tregua a i suoi : la "punizione" dopo il black-out col Sassuolo : L'Inter si mantiene in scia della Juventus, ma il black-out accusato negli ultimi 20' del match del Mapei Stadium vinto 4-3 contro il Sassuolo poteva costare molto caro alla compagine nerazzurra. All'indomani del successo di Reggio Emilia, il tecnico della Beneamata Antonio Conte, come riportato da

Inter - ci sarebbe l'ok di Antonio Conte per il colpo Matic : L'Inter potrebbe essere molto attiva nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'ottimo inizio di stagione, con diciotto punti nelle prime sei giornate e il secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla Juventus capolista, la rosa nerazzurra ha evidenziato ancora qualche carenza, soprattutto dal punto di vista numerico. In particolar modo in mezzo al campo manca un giocatore in grado di garantire lo stesso tasso tecnico dei ...

Inter - Godin esalta Antonio Conte : “impariamo ogni giorno da lui - ci trasmette idee e passione” : Diego Godin esalta le qualità di Antonio Conte dal ritiro dell’Uruguay: il centrale dell’Inter spende delle belle parole per l’allenatore nerazzurro Anche dal ritiro delle nazionali, i giocatori dell’Inter non perdono occasione per esaltare le qualità di Antonio Conte. Il nuovo allenatore nerazzurro ha portato una ventata d’entusiasmo in tutto l’ambiente, lavorando egregiamente sia sull’aspetto ...

Serie A – Antonio Conte non getta la spugna : “credere non costa nulla - ma il gap c’è” : Antonio Conte non molla: le parole del tecnico dell’Inter al Festival dello Sport dopo la sconfitta nel derby d’Italia Manca poco per rivedere in campo le squadre di Serie A: martedì l’Italia affronterà il Liechtenstein per le qualificazioni ad Euro2020 per poi lasciare liberi i giocatori di tornare al lavoro con le rispettive squadre. Reduce dalla sconfitta nel Derby d’Italia, Antonio Conte non perde la ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Antonio Conte : “In 4 giorni abbiamo incontrato le formazioni più forti al mondo - decisivi gli episodi - sulla serie A…” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta rimediata per mano della Juventus , in conferenza stampa ha fatto una considerazione sul livello del nostro campionato: “In quattro giorni abbiamo incrociato due tra le migliori al mondo, e in entrambe le gare ce la siamo giocata con i nostri pregi e difetti, gli episodi hanno inciso sulla risultato. Quando parlo di step, ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che ...