Antiquario compra da un senza tetto a 20 dollari un oggetto | quando si accorge del reale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un uomofissa dimora aveva trovato nella spazzatura un quadro di Bambi, il famoso cerbiatto. L’uomo girando la città con questo quadro in mano è incappato in un signore, Alexander Archbold che di mestiere fa l’e glielo ha venduto per 20. L’è andato nel suo negozio Curiosity Inc, ad Alberta, in Canada, ed ha guardato meglio si è accorto che il quadro non era unqualunque ma all’interno della cornice c’era un certificato di autenticità che riportava come data il 1937. Il film è del 1942 e, dunque, era un fotogramma originale cioè un pezzo molto raro. L’lo ha fatto valutare e gli hanno detto che valeva 3500. L’uomo lo ha venduto e si è messo sulle tracce dele, dopo giorni di ricerca lo ha trovato e gli ha dato 1700,00. In più da quel momento l’si è occupato di tante ...

