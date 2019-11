Anticipo serie A, Sassuolo-Bologna 3-1

Boccata d'ossigeno in classifica per ilche vince il derby emiliano. Partita vivace.Poco dopo la mezzora Caputo sciupa da due passi. Subito dopo (34') Skorupski respinge il tiro di Locatelli, Boga alimenta l'azione girando verso Djuricic che serve Caputo per il vantaggio neroverde.Poli impegna Consigli, Skorupski fa gli straordinari su Traore. Al 68' raddoppia Boga, in fuga solitaria. Palla al centro e accorcia Orsolini (70') dopo la respinta di Skorupski. Caputo, slalom e botta (75'), richiude la gara e fissa lo score.(Di venerdì 8 novembre 2019)