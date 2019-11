Anticipazioni Il Paradiso delle signore episodio 20 | Guarnieri scopre che l' amata se ne va

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Va in onda oggi 8 novembre una nuova puntata de Il, la soap di Rai 1 giunta alla seconda stagione daily. Essa sarà ampiamente incentrata sulla sconvolgente notizia ricevuta da Nicoletta, in merito al suo futuro: Cesare, deciso ad allontanarla da Riccardo, è intenzionato a trasferirsi a Bari per intraprendere una nuova avventura lavorativa. Lei e la piccola Margherita, ovviamente, dovranno seguirlo nella nuova città. Ma davvero la giovane Cattaneo sarà pronta ad allontanarsi da Riccardo, proprio ora che i sentimenti per lui sono tornati a galla? Nell'appuntamento odierno entreranno nel vivo i preparativi per il video promozionale ai magazzini e si riparlerà anche della strategia di Umberto e Adelaide per entrare in possesso del patrimonioBrancia. Il: Nicoletta sconvolta all'idea del trasloco Lede Il ...

