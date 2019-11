Android 10 è più vicino per ASUS ROG Phone 2 | partite le registrazioni al programma beta

YouTube per Android TV introduce un’interfaccia più moderna e ricca di contenuti : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un aggiornamento lato server per l'applicazione YouTube per Android TV. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo YouTube per Android TV introduce un’interfaccia più moderna e ricca di contenuti proviene da TuttoAndroid.

Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone : I possessori di OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Essential Phone e probabilmente anche di altri smartPhone possono utilizzare questa guida per installare e migliorare la modalità desktop nascosta di Android 10: le notizie non suono buone invece per i possessori di Google Pixel 4.

La settimana sul Play Store inizia con più di 60 offerte per app e giochi Android : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui solo 13 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per addolcire questo martedì?

Più di 40 app Android che dovrete rimuovere da oggi 24 ottobre dai vostri smartphone : Sono praticamente ufficiali oltre 40 app Android che fare meglio a rimuovere dai vostri smartphone a partire da oggi 24 ottobre, considerando alcune informazioni che sono emerse in queste ore da in rete. A distanza di poche settimane dal mio ultimo bollettino in merito, infatti, sono emerse altre applicazioni che potrebbero mettere in discussione la sicurezza dei vostri dispositivi. Anche perché alcune sono state rimosse. Altre no. Proviamo ...

Google entusiasta di Project Treble : l'adozione di Android 10 è più rapida che in passato : Da circa un anno Google ha messo fine al bollettino mensile con il quale comunicava la diffusione delle varie distribuzioni di Android

Come avere la modalità scura senza Android 10? Guida per device più datati : C'è chi non vede l'ora di aggiornare il proprio dispositivo Android 10 soprattutto per poter impostare la modalità scura in termini di sistema. Il tema scuro è stato successivamente sviluppato anche per la propria interfaccia dalle applicazioni terze (si pensi, per esempio, ad Instagram, WhatsApp, Twitter e Gmail, giusto per citarne qualcuna). Ci sono servizi che, purtroppo, non permettono all'utente di applicare all'interfaccia la tonalità di ...

Con Tasker e Join essere disturbati su Android sarà sempre più difficile : Ecco come sfruttare Tasker e Join by joaoapps per sincronizzare la modalità non disturbare su tutti i dispositivi Android in cui sono installate e configurate le app.

Ecco quali sono gli smartphone Android più potenti in Cina nel Q3 2019 : Master Lu ha pubblicato lista degli smartphone Android più potenti in Cina per il Q3 del 2019

Ecco i dispositivi Android e iOS più performanti di settembre secondo AnTuTu : Puntuale come ogni mese arriva la classifica dei dispositivi Android più potenti secondo il database di AnTuTu e a settembre a trionfare è stato ASUS ROG Phone 2

Gli utenti Android spendono più in giochi o in app? Il nuovo report di AppAnnie non ha dubbi : Secondo gli ultimi report, gli utenti Android hanno speso il 10% in più in acquisti per giochi sul Google Play Store

Altre novità per Android Auto : piccolo restyling per Google Maps - più coerente e gradevole : Google Maps su Android Auto ha subito delle piccole modifiche estetiche senz'altro gradite ai perfezionisti

Da oggi 1 ottobre Android Pie su LG G6 anche via OTA in Italia : le 8 novità più importanti : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma a partire da oggi 1 ottobre possiamo parlare effettivamente della piena distribuzione di un aggiornamento come quello ad Android Pie per i possessori di un LG G6. Si tratta di una svolta importante, considerando il fatto che secondo le ultime notizie riportate la scorsa settimana sul nostro magazine, il download sembrava possibile solo manualmente. Secondo quanto raccolto nelle ultimissime ...

Samsung sta testando Android 10 su Galaxy S9 e intanto pensa a un Galaxy Note più economico : Samsung non sta pensando solo ai suoi dispositivi di punta per l'aggiornamento di Android 10. Anche la gamma Galaxy S9 è già in fase di test con un firmware basato sull'ultima versione del sistema operativo, inoltre il colosso sudcoreano potrebbe avere in cantiere uno smartphone Galaxy Note più economico di fascia medio alta.

Gli aggiornamenti di Android TV diventeranno più lenti - ma di migliore qualità : Con la nuova politica di aggiornamento di Android TV, i produttori possono rilasciare due update, ma il secondo deve essere più nuovo di almeno tre versioni.