Ambra Angiolini e la dedica commovente per la figlia su Instagram

“Due gocce d’acqua”. Ambra Angiolini presenta il papà e tutti rimango di sasso : In questi giorni non si fa altro che parlare della sempre bellissima Ambra Angiolini. Prima per le sue storie sentimentali sempre più in bella vista, ora per uno scatto che ha fatto molto piacere ai suoi fan. Ricordiamo bene la sua ascesa: la sua carriera lanciata dall’indimenticabile format di “Non è la Rai”, nel tempo si è imposta come uno dei volti chiave del cinema. In questo momento è al cinema con il film “Brave Ragazze”, diretto da ...

Ambra Angiolini e Francesco Renga - ecco perché si sono lasciati. La dolorosa confessione dopo tanti anni : Ne parliamo spesso di Ambra e del suo nuovo folle amore: la ex ragazza modello di “Non è la Rai”, come tutti sanno, ha trovato la felicità al fianco dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Questa relazione è arrivata dopo il matrimonio naufragato con il cantante Francesco Renga. Da questa unione sono nati due figli, la 15enne Jolanda e Leonardo di 13 anni. Eppure, anche se al centro del gossip, non si sono mai saputi i veri ...

Ambra Angiolini : «Hulk contro tutti» : L’altra mattina mi sono svegliata finalmente del mio colorito: non quello estivo color Ambra, piuttosto quello tendente al verde marcio che persiste nove mesi all’anno. Mi sento come l’incredibile Hulk: un attimo prima ero rosa e pacifica, un attimo dopo verde e incazzatissima. Lo specchio mi vuole morta, io vorrei solo un aiuto. Vado in profumeria, determinata a comprare qualcosa di IMPERDIBILE. Ho bisogno di qualcuno che mi dica che è tutto a ...

Ambra Angiolini e la dolcissima foto dei genitori su Instagram. Fan impazziti : Ambra Angiolini oggi è un’attrice affermata. Il suo ultimo film, con un cast quasi tutto al femminile e diretto da Michela Andreozzi, è di recente uscito nelle sale. Si intitola ‘Brave ragazze’ ed è una commedia con protagonisti, oltre ad Ambra, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora e Ilenia Pastorelli. La trama è ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto in Francia, nei primi anni ‘80, e la ...

Ambra Angiolini svela ecco perchè mi sono innamorata di Allegri : La cantante -attrice Ambra Angiolini al settimanale “Vanity Fair” racconta: “Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”. Di Massimiliano Allegri dice anche: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la ...

Ambra Angiolini - da intellettuale a bomba sexy. La nuova veste stupisce : Arriva al cinema il 10 ottobre “Brave ragazze”, la nuova commedia di Michela Andreozzi tutta al femminile, con protagoniste Serena Rossi, Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico e Ambra Angiolini. Le attrici hanno presentanto il film in anteprima nello studio di Verissimo, dove però mancava all’appello Ambra Angiolini, che ha scelto di mandare un video-messaggio alle sue colleghe, raccontando l’amicizia nata sul set, le giornate trascorse insieme nei ...

Ambra Angiolini : “A 18 anni entrai in depressione. Il medico mi disse di partire per il Brasile e lo feci” : Ambra Angiolini riparte da se stessa e da un grande amore, quello con l’allenatore Massimiliano Allegri. Poi il ritorno al cinema con “Brave ragazze”, nelle sale dal 10 ottobre, che la vede protagonista con Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Max Tortora, Stefania Sandrelli e Massimiliano Vado. La regista è una sua vecchia conoscenza, Michela Andreozzi, sua ex compagna di avventura a “Non è la Rai”. La ...

Ambra Angiolini : ‘Mi sono innamorata di Massimiliano Allegri perché siamo due sbagli’ : Sogni, ma soprattutto paure sono quel che Ambra Angiolini racconta in una toccante intervista concessa a Vanity Fair. Buio come quando, tra il 2011 e il 2012 l’attrice iniziò ad avere paura di tutto: fare le scale, prendere l’ascensore, persino aiutare la figlia Jolanda a vestirsi: “Vado nell’altra stanza, mi metto a piangere per un’ora. Quella mattina ho capito che dovevo ricominciare da capo” racconta. Ambra ...

Ambra Angiolini : 'Max Allegri mi ha salvata'/ 'Mi sono innamorata di lui perchè...' : Ambra Angiolini e l'amore maturo e passionale con Max Allegri: 'mi ha salvata, è la mia cura a tutto. Mi sono innamorata di lui perché...'.

Ambra Angiolini - la splendida dichiarazione d’amore per Allegri : Ambra Angiolini racconta senza filtri il suo amore per Massimiliano Allegri con una dichiarazione romantica da brividi. L’allenatore e l’attrice sono legati da diverso tempo, un amore solido e maturo che per Ambra è arrivato dopo l’addio a Francesco Renga da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La coppia di recente è andata a convivere, ma secondo alcune indiscrezioni presto arriveranno anche le nozze. Da sempre riservata e ...

Ambra Angiolini : l’amara confessione dopo la convivenza con Allegri : Massimiliano Allegri: Ambra Angiolini svela un retroscena sul suo passato Ambra Angiolini ha raggiunto finalmente la tanto ambita felicità al fianco del suo nuovo compagno Massimiliano Allegri, ma in passato l’ex ragazza prodigio non ha avuto una strada tutta in salita. Tra le pagine di Vanity Fair, l’attrice ha confidato di aver sofferto di depressione dopo la fine della sua esperienza a Non è la Rai. La depressione non era dovuta ...