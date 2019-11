Ambiente | accordo Regione-Ministero su qualità aria | 4mln alla Sicilia

Il 70% dei diritti d'immagine della Scala dei Turchi in mano a un privato. LegAmbiente : "Accordo inutile" : La bellissima Scala dei Turchi potrebbe definitivamente diventare un bene del Municipio di Realmonte. C’è un “ma”: alla famiglia Sciabbarrà, proprietaria dei terreni in cui si trova la scogliera, potrebbero essere ceduti, però, il 70 per cento dei diritti d’immagine. Questo vuol dire che chiunque decida di scattare foto, girare video o anche soltanto menzionare la Scala per farsi pubblicità ...