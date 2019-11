Alvin | il bambino dell' Isis | è tornato in Italia

Alvin arrivato in Italia : il bambino portato in Siria dalla madre per combattere con l'Isis : Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese da poco arrivato in Italia, appena sceso dall'aereo è apparso sereno e sorridente. Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino...

Liberato il piccolo Alvin - il bambino rapito dalla madre combattente dell'Isis : Sta per tonare in Italia il piccolo Alvin Berisha, il ragazzino di origine albanese ma nato in Italia rapito dalla mamma divenuta nel frattempo combattente dell’Isis. Una storia a lieto fine, a differenza purtroppo di tante altre, che però ha avuto nel corso del tempo delle situazioni di forte difficoltà. Alvin è un ragazzino di appena 11 anni, residente con la sua famiglia a Barzago, in provincia di Lecco. Un’esistenza a prima vista normale, ...

Siria - ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin : il bambino di 11 anni era stato portato via dall’Italia dalla madre arruolata nell’Isis : Sta tornando in Italia Alvin, il bambino di 11 anni portato in Siria dalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava nel campo profughi di Al Hol, in Siria, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del ...

Ritorna in Italia Alvin - il bambino portato via dalla madre che combatteva con l'Isis : L'undicenne albanese arriverà da Beirut a Roma grazie al corridoio umanitario portato avanti da Croce Rossa con Mezzaluna Rossa e nato dalla sinergia del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia, d’intesa con la Farnesina e la Presidenza del Consiglio