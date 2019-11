Alvin Berisha in Italia | chi è il bambino portato in Siria dalla madre

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 8 novembre 2019)in: chi è ilinL’11enne albanese ma nato inè arrivato oggi a Fiumicino: nel 2014 ilera statocon séche voleva entrar a far parte dell’Isis.: rapito nel 2014L’aereo Alproveniente da Beirut, capitale del Libano, che trasportavaè atterrato intorno alle 7 di oggi venerdì 8 novembre 2019 all’aeroporto romano di Fiumicino. Ilera finito al centro di un caso internazionale dopo che la, Valbonadi 35 anni, lo aveva rapito il 17 dicembre del 2014: dopo essere stata radicalizzata sul web dallo Stato Islamico, aveva in mente di unirsi agli jihadisti dell’Isis. Chi è Al Qardash il nuovo Califfo dopo la morte di Al Baghdadi Tuttavia, la donna sarebbe morta nel corso di un’esplosione, lasciando così da solo il ...

