Altri guai per Polanski stupratore

Nuova accusa di stupro per Roman. Il giornale Le Parisien pubblica la testimonianza di una donna che sarebbe stata violentata dal regista francese, di fama mondiale, ora 86enne. I fatti risalgono al 1975 quando lei, 18enne, era in Svizzera. Il reato è prescritto, ma ha detto di aver voluto denunciarlo ora per l'uscita del nuovo film del regista sull'affare Dreyfus. "Mi colpì, mi riempì di botte, finché non mi opposi e mi violentò", racconta.è a rischio arresto negli Usa per accuse di stupro su una minorenne.(Di sabato 9 novembre 2019)