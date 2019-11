Allarme da CIA Puglia | “Il sottocosto degli agrumi nei discount uccide il mercato”

Allarme banane : "Fungo killer minaccia la produzione - c'è il rischio rincari" : Sotto accusa il fungo Fusarium wilt (TR4), che sta mettendo a repentaglio le coltivazioni in Asia e America Latina. In...

Clima - l’Allarme degli 11mila scienziati non lascia spazio a credenti e complottisti. Leggetelo! : Uno spettro si aggira da 40 anni per il mondo: lo spettro della sua fine. Sono passati 40 anni da quando scienziati di 40 nazioni si sono incontrati a Ginevra per la prima conferenza mondiale sul Clima. Fu allora che venne lanciato il primo allarme. Con successo scarso, se non nullo. Allarme ripetuto nel 1992 a seguito nel Rio Summit, nel 1997 in occasione del protocollo di Kyoto e nel 2015 con gli accordi di Parigi. Quarant’anni anni di ...

Fisco - il Garante della privacy lancia l’Allarme : ?troppi dati all’Agenzia Entrate : Per il Garante l’archiviazione integrale di tutte le e-fatture emesse e ricevute, compresi i dati non fiscalmente rilevanti e quelli relativi alle prestazioni fornite, è «sproporzionata». E apre a rischi di «esfiltrazione o attacchi informatici»

Este - Allarme baby gang - aggrediti 2 uomini : denunciati 4 marocchini : Federico Garau Gli adolescenti hanno attraversato la strada col semaforo rosso, costringendo la prima vittima in bici ad affettuare una brusca frenata. Rimproverati dal ciclista, lo hanno riempito di botte, per poi avventarsi contro un altro uomo intervenuto per fermarli. Si tratta di giovani marocchini nati e cresciuti a Padova L'allarme baby gang arriva anche ad Este (Padova), dove due uomini sono stati aggrediti da una banda di ...

“Attenzione agli ottici che si sostituiscono agli oculisti” : l’Allarme lanciato da AIMO : Misurazione della vista a domicilio per bambini e addirittura neonati o per chi è impossibilitato ad uscire di casa, come anziani e disabili, con strumenti spacciati come ultra tecnologici e in grado di rilevare la giusta gradazione per i nuovi occhiali da acquistare, naturalmente nel negozio di riferimento, anche in presenza di gravi patologie dell’occhio. Il tutto gestito non da esperti oculisti, ma da titolari di centri ottici, che ...

Inter vince ma Conte lancia nuovo Allarme : nuovo allarme di Antonio Conte dopo che l'Inter, con il fiato corto, porta a casa la vittoria contro il Brescia. Il tecnico nerazzurro applaude alla prestazione dei giocatori, complimentandosi per la generosita' dimostrata: ''Hanno fatto qualcosa di straordinario'', poi torna a sottolineare le difficolta' dell'Inter, assediata dagli infortuni, costretta a giocare sempre, o quasi, con gli stessi Interpreti e con un calendario fittissimo: ''Ora ...

Incendi in California : Allarme rosso estremo - le fiamme minacciano il Getty Museum : La California continua a bruciare e migliaia di persone sono fuggite dalle fiamme, abbandonando la propria casa pur di rifugiarsi al sicuro. I giorni passano ma la situazione sembra non migliorare, tanto che il governo del Paese ha diramato l'allarme rosso estremo. Inoltre, a peggiorare il lavoro dei vigili è previsto l'arrivo di venti sino a 128 km orari. Al momento, le zone interessate dagli Incendi riguarderebbero le contee di Ventura, San ...

L'Ue lancia l'Allarme : online ancora tanta disinformazione : Presentato a Bruxelles il primo rapporto annuale di autovalutazione delle piattaforme online, tra cui Google, Microsoft, Mozilla, Twitter e 7 associazioni europee per il commercio che hanno firmato il codice di condotta contro la disinformazione

Conte lancia Allarme - l’Inter pensa già al mercato : Individuare gli adeguati rinforzi e investire sul mercato di riparazione per ampliare una rosa decimata dagli infortuni. E' quanto chiesto alla societa' nerazzurro da Antonio Conte, in modo diretto, al termine della sfida pareggiata contro il Parma che non ha permesso all'Inter il sorpasso sulla Juventus e la riconquista della vetta della classifica. Un pareggio che mantiene invariata la corsa al vertice ma che, secondo l'allenatore, e' anche un ...

Treno a fuoco in una galleria in Campania - passeggero lancia l’Allarme : la Protezione Civile simula un incidente per un’esercitazione : Un passeggero del Regionale 37579 Rocca D’Evandro – Venafro si accorge della presenza di fumo nella prima vettura del Treno e aziona il freno di emergenza. Il convoglio si ferma nella galleria Annunziata Lunga nel tratto di linea tra Vairano e Venafro e il personale ferroviario, dopo avere fatto allontanare i viaggiatori in altri vagoni, prova a spegnere con gli estintori di bordo un principio d’incendio che si è sviluppato nel ...

Allarme Sea Watch Italy : «AlanKurdi minacciato dai libici - 109 persone in pericolo» : «Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte”»

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo Allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allarme in Antartide : fratture nel ghiacciaio Pine Island - rischio distacco di un gigantesco iceberg [VIDEO] : Sono visibili dallo Spazio le fratture sulla piattaforma di ghiaccio di Pine Island, in Antartide: si tratta di 2 grandi spaccature rilevate all’inizio di quest’anno, che si sono rapidamente accresciute arrivando a misurare circa 20 km in lunghezza, facendo temere il rischio di distacco di un nuovo gigantesco iceberg. Il fenomeno è stato documentato e analizzato grazie alle immagini dei satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2 del programma ...