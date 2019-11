Alessandria | il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nell’esplosione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Le sirene deidele l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme deidelnell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto questo” ha detto ilprovinciale deideldi, Roberto Marchioni, dall’altare della cattedrale, di fronte ai feretri dei tre pompieri. “Siamo passati dalla speranza che tutto si risolvesse per il meglio al rendersi conto che non sarebbe andata così – spiega commosso – all’incredulità e poi alla rabbia“. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio ...

