Alcuni particolari e fastidiosi bug colpiscono Android Auto e la Motion Sense dei Google

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un bug diimpedisce aAssistant di fornire risposte e ildei Pixel 4 mostra l'icona della batteria su YouTube in fullscreen L'articolobuge ladeiPixel 4 proviene da Tutto

FraLuna1109 : @SimoneMoriM La storia di LILIANA SEGRE .. è da raccontare con dovizia di particolari su tutti gli organi di inform… - Ecate31 : @techpat_yt Per me è davvero un bel tipo, ha un viso interessante e uno sguardo intenso e dolcissimo. ... poi boh m… - nowfragare : @Sana_Winchester Io credevo inoltre che le cose troppo cheap fossero semplicemente scadenti e fatte male, non che f… -