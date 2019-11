Al via Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’

Rinviato il forum economico Italia-Turchia : la decisione dopo l'offensiva di Erdogan in Siria : Il forum economico Italia-Turchia, che era previsto tra una settimana a Istanbul con la partecipazione dei presidenti delle organizzazioni confindustriali dei due Paesi, è stato Rinviato a seguito delle tensioni per l’operazione militare di Ankara in Siria. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate.Oggi, intanto, arriverà ad Ankara vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump per discutere ...