Al Forum nazionale Conflavoro Pmi la testimonianza dei sindaci : Lucca, 8 nov. (Labitalia) – Al Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’, in corso a Lucca a teatro Giglio, arriva la testimonianza dei sindaci locali. “La difficoltà di ripresa – afferma il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – la conosciamo bene, perché un sindaco è vicino alle persone. E’ necessaria una riflessione sottolinea – su come si imposta un futuro con ...

Al via Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’ : Lucca, 8 nov. (Labitalia) – Al via, al teatro Giglio di Lucca, il Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’. Migliaia di imprenditori hanno deciso di partecipare all’evento per portare in primo piano le esigenze, le difficoltà e le proposte della piccola e media impresa del Paese.Obiettivo del Forum, infatti, è sviluppare un confronto tra persone che hanno a cuore il bene del Paese e che ...

Venezia : da domani all’Arsenale il Forum internazionale delle Marine Militari : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) – Nello storico Arsenale di Venezia la Marina Militare ospiterà, dal 15 al 18 ottobre 2019, la dodicesima edizione del ‘Regional Seapower Symposium” (XII Venice RSS), Forum marittimo internazionale biennale, al quale parteciperanno circa 60 Marine (40 delle quali rappresentate dai rispettivi Capi di Stato Maggiore), oltre a numerose organizzazioni internazionali, industriali, culturali, ...

Fondazione Barilla presenta la 10ª edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione : Portare il dibattito sulla sostenibilità alimentare e ambientale su un piano concreto attraverso l’individuazione di soluzioni alla portata di tutti: questo è l’obiettivo ambizioso che si è posta la Fondazione Barilla organizzando la decima edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, che si terrà a Milano il prossimo 3 dicembre. Organizzata in collaborazione con National Geographic Italia, United Nations Sustainable ...

Forum Internazionale della Salute – Cardio Race 28/29 settembre 2019 - Piazza Gentile da Fabriano : Roma – AS.MA.RA. Onlus, come negli anni passati, ha coinvolto altre Associazioni per partecipare “Insieme” al SANIT mantenendo lo slogan “Insieme per le rare” in quanto, nel consueto appuntamento, si parlerà di malattie rare ,di prevenzione ,di assistenza per le persone colpite appunto da malattie rare gravi ed invalidanti. AS.MA.RA. Onlus da anni si occupa di malattie rare ed in particolare della malattia Sclerodermia o Sclerosi Sistemica ...

Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione : l’edizione 2019 a ottobre a Cernobbio : l’edizione 2019 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House – Ambrosetti, si terrà quest’anno a Villa d’Este a Cernobbio, sul lago di Como, dall’11 al 12 ottobre. Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili ...