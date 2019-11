Afrim riabbraccia il figlio | rapito dalla mamma che lo voleva soldato Isis

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Suo padrem, muratore della provincia lecchese, non ha mai mollato. Queldi 11 anni,cinque anni famadre che l'ha portato con sé in Siria dove si è arruolata nell', l'ha cercato fin nelle terre dell'ormai dissolto Stato islamico. Il piccolo finalmente è stato ritrovato e atterrerà questa mattina a Fiumicino. Secondo gli inquirenti, laè morta in un'esplosione.La famiglia albanese risiedeva a Barzago, non lontano da Lecco. Valbona, casalinga di 37 anni per anni ben integrata, si era poi radicalizzata attraverso internet e nel dicembre 2014 era fuggita per fare la foreign fighter accanto agli jihadisti. Portò con sé l'ultimogenito e abbandonò le due figlie più grandi e il marito. Il bambino aveva sei anni, era nato e cresciuto in Italia. Per anni si erano perse le tracce sue e della madre, anche se il papà ha sempre continuato a chiedere e ricevere ...