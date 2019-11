Adrian la serie evento episodio 1 SINTESI Il ritorno di Adriano Celentano «Mi avete

Ascolti TV Social Auditel 7 novembre 2019 : Adrian la Serie il ritorno di Adrian o Celentano vale più di 8.500 Tweet - XFactor primo trend : Social Auditel 7 novembre 2019 : Adrian raggiunge 8.500 Tweet XFactor 13 supera i 10.000 ritorno positivo sui Social per Adrian la Serie . Celentano va al secondo posto nelle tendenze con + 8.500 Tweet con ...

Adrian - SERIE ANIMATA/ Anticipazioni - Celentano : 'vorrei essere come lui' : ADRIAN la SERIE ANIMATA : dove eravamo rimasti? Ecco quello che è successo prima della pausa tra polemiche, l'offesa a Napoli, il flop di ascolti

#Adrian – Il ritorno dello show e della serie evento di Adriano Celentano - su Canale 5. : Errare è umano, ma perseverare potrebbe essere diabolico. A distanza di nove mesi, Adriano Celentano ritorna su Canale 5 col suo show e anche col suo controverso (e costosissimo) cartone animato, Adrian. Un progetto che si è rivelato un bagno di sangue per Mediaset perché, a fronte di un discreto esordio (5.997.000 spettatori e il 21,92% per lo show e 4.544.000 spettatori e il 19,07% per il cartone), la situazione è andata […] L'articolo ...