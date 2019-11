Adrian | Celentano attacca Paolo Bonolis | Quando ci sono i tanga | parole

Brutte notizie per Adriano Celentano : un risveglio davvero duro da digerire per il Molleggiato : Brutte notizie per Adriano Celentano. Nonostante la presenza del “Molleggiato” sul palco, il suo “Adrian Live – Questa è la Storia” non ha raggiunto gli ascolti sperati. Si è fermato a 4 milioni di spettatori. Lo share del programma è fermo al 15.41% per un totale di 3.869.000 spettatori, i numeri sono crollati ulteriormente con il cartoon Arian che ha registrato uno share del 10.44% e 1.859.000 spettatori. Il peggior risultato mai ...

Celentano e Adrian - processo in diretta a Bonolis - Scotti - Conti e Giletti : "Ecco tutti i vostri errori" : Adriano Celentano nella prima puntata del nuovo Adrian e chiama i più famosi conduttori suoi ospiti, mettendoli sotto accusa. Loro, però, si lanciano in una difesa d’ufficio della tv: c'è la Rai (con Carlo Conti), c'è Mediaset (con il trio Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Gerry Scotti), c'è La7 (co

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Adrian/ Autoelogi - politically correct e la conferma che Celentano vale quando canta : Dopo il flop delle prime puntate, Mediaset ha riproposto ADRIAN in una nuova versione, con più spazio per Celentano cantante

Ascolti TV | Giovedì 7 novembre 2019. Male Celentano (Live 15.41% - Adrian 10.44%). Un Passo dal Cielo 19.95%. Carrà cala al 4.65% : Adriano Celentano Nella serata di ieri, Giovedì 7 novembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.407.000 spettatori pari al 19.95% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 22.44 – la prima puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 3.869.000 spettatori pari al 15.41% di share (presentazione di 1 minuto: 3.675.000 – 14%; contatti: 8.643.000), mentre Adrian ha ottenuto ...

Ascolti TV Social Auditel 7 novembre 2019 : Adrian la Serie il ritorno di Adriano Celentano vale più di 8.500 Tweet - XFactor primo trend : Social Auditel 7 novembre 2019: Adrian raggiunge 8.500 Tweet XFactor 13 supera i 10.000 ritorno positivo sui Social per Adrian la Serie. Celentano va al secondo posto nelle tendenze con +8.500 Tweet con ...

Adrian la serie evento episodio 1 SINTESI. Il ritorno di Adriano Celentano «Mi avete condannato - non ho dimenticato» : Adrian la serie evento, sintesi episodio 1: Celentano ritorno col botto. Ecco la nazionale italiana dell'intrattenimento episodio 1 il ritorno. Adrian la serie riparte con grandissimi ospiti alla corte di Adriano ...

Adrian è metatelevisione allo stato puro : Celentano sacrifica il cartone animato per riabilitare lo show : ...

Bonolis bacchettato da Adriano Celentano : colpa di Madre Natura : Adriano Celentano bacchetta Paolo Bonolis su Madre Natura e Ciao Darwin Adriano Celentano è tornato in tv con il suo show Adrian e degli ospiti speciali: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti. I sei, riuniti ad un tavolo, hanno parlato a lungo della televisione di oggi e come sia cambiata rispetto […] L'articolo Bonolis bacchettato da Adriano Celentano: colpa di Madre Natura proviene da Gossip e Tv.

Adriano Celentano critica il pubblico : “Mi avete condannato!” : Adriano Celentano rompe il silenzio dopo il flop di Adrian e si scaglia contro il pubblico A differenza dello scorso anno Celentano è tornato ed è stato il grande protagonista di Adrian, come abbiamo visto nella puntata del 7 novembre. Il Molleggiato non si è limitato a fugaci apparizioni mute sul palco, ma è stato l’anima stessa della serata. All’inizio dell’anno il progetto di Adriano Celentano si è rivelato uno dei più ...