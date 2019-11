A cena con la mafia | 5mila ristoranti nelle mani della criminalità organizzata

Notizie del giorno – I 4 calciatori accusati da Conte - retroscena Napoli e le ripercussioni sul mercato : I 4 calciatori accusati DA Conte – Nella serata di Dortmund, a saltare all’occhio – oltre alla pazza partita – sono state le parole di Antonio Conte, che si è sfogato per l’ennesima volta con la dirigenza mettendo in mezzo anche qualche calciatore. Una frase pronunciata dall’allenatore è da segnalare in particolar modo: “ho sbagliato a fidarmi”. Secondo la Gazzetta dello Sport, il riferimento ...

Radio Kiss Kiss - retroscena di mercato – Il Napoli aveva chiuso con Theo Hernandez : ha rifiutato per… : De Maggio svela un retroscena di mercato su Hernandez Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha rivelato un retroscena di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Il Napoli aveva fatto una bellissima operazione. aveva preso Theo Hernandez. Erano stati bravissimi. Theo non ...

Napoli - i tifosi contro la squadra al San Paolo : «Giocatori mercenari siete voi». E ad ADL : «Stai vincendo solo tu» : Sono circa cento gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14,30 all?esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell?allenamento a porte...

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

FOTO – San Paolo contestazione ultrà - arrabbiati gridano : “Giocatori mercenari…” - espongono striscione “Rispetto “ : Il tifo organizzato all’esterno del San Paolo per mandare un messaggio chiaro ai giocatori azzurri Napoli, quest’oggi i tifosi partenopei hanno organizzato una contestazione nei confronti dei giocatori azzurri all’esterno del San Paolo in occasione dell’allenamento a porte aperte organizzato dalla società. I tifosi si sono sistematii all’esterno dell’ingresso spogliatoi dove entrano gli azzurri, per ...

La prevedibile contestazione degli ultrà ai giocatori del Napoli : “Rispetto” - “mercenari” : La prevedibile contestazione degli ultrà ai giocatori del Napoli. Come ampiamente prevedibile, all’esterno del San Paolo – in occasione dell’allenamento del Napoli aperto agli abbonati – è andata in scena una contestazione dei gruppi organizzati ai giocatori. Uno striscione (foto Il Mattino) con la scritta “Rispetto” e i soliti cori “fuori le palle” e ed altri tipo “ci vediamo in discoteca”, ancora: “meritiamo di più”; ...

Scherma - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Bonn - in scena i fiorettisti. In palio punti olimpici : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, sarà Bonn (Germania) a ospitare un appuntamento fondamentale che metterà in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica andrà in scena uno degli appuntamenti storici del circuito, il Leone di Bonn vedrà in pedana ben 260 atleti tra cui 12 azzurri selezionati dal CT Andrea Cipressa. Alessio Foconi, Daniele ...

“cena con Delitto” - il film omaggio ad Agatha Christie : E' un omaggio ad Agatha Christie, "Cena con Delitto" (Knives Out), film di Rian Johnson, regista di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi", nelle sale dal 5 dicembre. Un mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino proprio come nei celebri libri della regina del giallo. L'agiato romanziere interpretato da Christopher Plummer viene trovato morto in circostanze misteriose nella sua proprietà la mattina dopo la festa del suo ...

Georgina Rodriguez furiosa con Ronaldo - tremenda scenata di gelosia agli MTV Awards : “momento imbarazzante” : Un testimone oculare ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto dietro le quinte degli MTV Europe Music Awards 2019 di Siviglia, descrivendo una Georgina furiosa Quando ti chiami Cristiano Ronaldo, non puoi sfuggire alle gelosie della tua fidanzata, anche se le tue intenzioni sono tutt’altro che maliziose. Il campione portoghese infatti ha dovuto fare i conti con le ire di Georgina Rodriguez in occasione degli MTV Europe ...

L’ennesimo show del Conte piangente - ma l’ammutinamento del Napoli gli toglie la scena : Una volta disse che è “impossibile essere vincenti senza essere antipatici”. Era già un vincente simpatico a pochi, Antonio Conte. Ma la linea è sempre stata quella: cane da presa, fuori e dentro. Amato dentro lo spogliatoio, finché la testa regge. E fuori un cataclisma costante. “A me basta sapere di avere l’1 per cento di possibilità di vincere, e per quell’1 per cento lotto”. L’ha detto appena arrivato sulla panchina ...