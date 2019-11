A Bolzano manifesti xenofobi contro i medici italiani |   due denunce in procura

Manifesti anti-italiani a Bolzano - sul cadavere il cartello : “Il medico non sapeva il tedesco” : Polemiche in Alto Adige, dove da giorni campeggiano alle fermate dei bus e davanti agli ospedali cartelloni raffiguranti un cadavere con la scritta "Il medico non sapeva il tedesco" e "Per capire e ben gestire i pazienti i medici in Alto Adige devono parlare tedesco. Combattiamo per i tuoi diritti". La campagna è stata realizzata da Südtiroler Freiheit, il partito di destra tedesca. Ira di Fnomceo: "Offensivo per i medici e, soprattutto, lesivo ...