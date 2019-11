X Factor 2019 | terzo live show | eliminati Marco e Lorenzo

X Factor 2019 - diretta Live show 7 novembre 2019 : Marco e Lorenzo eliminati : [Live_placement] Sono dieci i concorrenti di X Factor 2019 ancora in gara che questa sera, giovedì 7 novembre, alle ore 21.15, si sfideranno per continuare il proprio percorso nella gara del talent di Sky prodotto da Fremantle. E per tutti il primo obiettivo, quello di riuscire a presentare tra due settimane il proprio inedito, si avvicina sempre di più. Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti mentre sono ancora intatte le ...

X Factor 2019: Eugenio Campagna canta "Cornflakes", un suo inedito. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019: Giordana canta Bellyache di Billie Eilish. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019: i Sierra cantano sulla base di "Le Acciughe fanno il pallone" di Fabrizio De Andrè. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019: Sofia canta "C'est la vie" di Achille Lauro. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019: Nicola canta "Happy" di Pharrell Williams. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019: I Booda cantano All or Nothing di Elliphant. Il video dell'esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV.

X Factor 2019 - terzo live show in diretta : fuori Marco : Marco - X Factor 2019 Il live show di X Factor 2019 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del terzo live show 21.15: Alessandro Cattelan apre la puntata con una sorta di monologo su quanto successo nei ...

X Factor 2019 gli eliminati del terzo live : ecco il primo nome : X Factor 2019 eliminati del terzo live: dopo la prima manche dei cavalli di battaglia, Marco Saltari è il primo eliminato. Dopo l’eliminazione di Enrico di Lauro degli Under Uomini di giovedì scorso è già ora del terzo live di X Factor 2019, in onda questa sera giovedì 7 novembre su Sky Uno. A differenza dei primi due live, per la puntata di stasera è prevista una doppia eliminazione, giusto per smuovere le acque. I ragazzi si sfideranno ...

Lorenzo Rinaldi X Factor 2019 - fidanzato con Giorgia grazie ai Maneskin! : X Factor 2019, Lorenzo Rinaldi tra i concorrenti di Malika Ayane: l’Under Uomo è innamoratissimo! Lorenzo Rinaldi di X Factor 2019 è fidanzato! La fortunata si chiama Giorgia, ma forse qualcuno di voi lo saprà già. Il giovane artista infatti non ha mai fatto mistero sul palcoscenico di essere innamorato e ne ha parlato anche […] L'articolo Lorenzo Rinaldi X Factor 2019, fidanzato con Giorgia grazie ai Maneskin! proviene da Gossip e ...