X FACTOR 2019 LIVE | 3A PUNTATA Diretta | ospiti e due eliminati | Malika cambia tutto!

X FACTOR 2019 - terzo live show in diretta : doppia eliminazione. Ecco i brani : Sfera Ebbasta e Sofia - X Factor 2019 Il live show di X Factor 2019 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni terzo live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la terza puntata live di X ...

X FACTOR 2019 - Live show 7 novembre 2019 : due eliminati nella terza puntata : Sono dieci i concorrenti di X Factor 2019 ancora in gara che questa sera, giovedì 7 novembre, alle ore 21.15, si sfideranno per continuare il proprio percorso nella gara del talent di Sky prodotto da Fremantle. E per tutti il primo obiettivo, quello di riuscire a presentare tra due settimane il proprio inedito, si avvicina sempre di più. Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti mentre sono ancora intatte le squadre di Mara ...

X FACTOR 2019 - terzo live. Le assegnazioni - gli ospiti - la scaletta della gara : I primi due live di X Factor 2019 sono stati un po' tiepidi, diciamo la verità. Almeno, dal punto di vista degli spettatori, perché certo per i concorrenti la gara in corsa continua, con un'eliminazione alla fine della puntata. Almeno, così è stato finora: il terzo live di XF13, infatti, potrebbe letteralmente incendiarsi, a causa della doppia eliminazione prevista per la sera di giovedì 7 novembre. X Factor ...

Ascolti X FACTOR 2019 - il secondo Live meglio su Tv8 in replica che su Sky Uno : X Factor 2019 Ascolti Primo Live su Sky Uno giovedì 31 ottobre e su Tv8 mercoledì 6 novembre Ascolti X Factor 2019 – Seconda settimana di gara Live per X Factor 2019 e secondo eliminato (qui il nome e il Live della serata). Alessandro Cattelan ha accolto alla X Factor Dome Lewis Capaldi e il gradito ritorno dei Maneskin come ospiti, mentre i 4 giudici Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane hanno dato vita ad accesi dibattiti ...

#XF13 – X FACTOR 13 – Puntata del 07/11/2019 – Il terzo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospite : Marracash. : Terza Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...

X FACTOR 2019 - terzo live stasera su Sky Uno : ospite e doppia eliminazione - anticipazioni : X Factor 2019, il terzo live in onda stasera, giovedì 7 novembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Ospiti e anticipazioni della serata Dopo gli addii di Mariam nel primo live e Enrico nel secondo, rispettivamente Under Donna e Under Uomo, è tempo di terzo live per X Factor 2019 giovedì 7 novembre in diretta su Sky Uno. Al timone del programma troviamo sempre Alessandro Cattelan, insieme ai quattro giudici: Malika Ayane, Mara ...

Assegnazioni X FACTOR 2019 terzo Live : doppia eliminazione in arrivo : X Factor 2019 Assegnazioni 3° Live: i brani della puntata di giovedì 7 novembre Prima di scoprire le Assegnazioni del terzo Live di X Factor 2019 abbiamo delle anticipazioni sulla puntata del 7 novembre. Nel daily di oggi infatti abbiamo appreso che ci sarà una doppia eliminazione giovedì. Un momento molto temuto dai concorrenti in […] L'articolo Assegnazioni X Factor 2019 terzo Live: doppia eliminazione in arrivo proviene da Gossip e Tv.

X FACTOR 2019 Live seconda puntata : eliminato e replica 31 ottobre : Secondo Live X Factor 2019, chi è uscito: eliminato, replica e riassunto della puntata del 31 ottobre Volete scoprire chi è uscito a X Factor 2019 nel secondo Live? E noi stiamo per dirvi chi è il secondo eliminato del 31 ottobre, ma prima facciamo un riassunto della seconda puntata. Il Live di stasera si […] L'articolo X Factor 2019 Live seconda puntata: eliminato e replica 31 ottobre proviene da Gossip e Tv.

X FACTOR 2019 - le pagelle musicali del secondo live : Il secondo live di X Factor 2019, in onda giovedì 31 ottobre, si è svolto perfettamente in linea con la puntata precedente, cioè senza alcun colpo di scena. Eppure, dopo l'opening di tutti i concorrenti con Lewis Capaldi sulle note della sua superhit Someone to Love, Mara Maionchi per un attimo ci ha illuso riflettendo sul fatto che non guasterebbe maggiore brio da parte della giuria, ma l'intenzione sembra sia poi ...