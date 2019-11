World of Warcraft | Blizzard deve spiegare perché nel gioco è presente una gilda di

World of Warcraft : Shadowlands taglia il level cap e livellare i personaggi sfrutterà un sistema tutto nuovo : Una delle cose piu frustranti di ogni MMO già avviato è cominciare da zero quando tutti i tuoi amici, che in un modo o nell'altro ti hanno convinto a provarlo, sono già al livello massimo. Senti le loro storie epiche di battaglie campali e tu sei lì con un bastone di legno a colpire ripetutamente dei cinghiali che non vogliono saperne di morire. È una cosa comune nel World of Warcraft odierno per chi comincia oggi la propria avventura. 120 ...

La diversità etnica sbarca in World of Warcraft ma come mai ci è voluto così tanto? : Abbiamo parlato di World of Warcraft: Shadowlands all'interno di un'anteprima molto approfondita e tra le tante novità l'espansione introduce all'interno dell'acclamato MMORPG di Blizzard anche una serie di elementi richiesti a gran voce da diverso tempo.Il nuovo contenuto porterà con sé la possibilità di creare personaggi appartenenti a etnie diverse e con diverso colore delle pelle. Ci sono voluti 15 anni e questa novità sarà accompagnata da ...

World of Warcraft : Shadowlands guarda ai contenuti roguelike con Torghast - la Torre dei Dannati : In un tempo ormai dimenticato, il Carceriere di Torghast, la Torre dei Dannati, aveva imprigionato all'interno delle sue mura le anime delle creature più pericolose del cosmo. Ora alcuni degli eroi di Azeroth sono intrappolati qui, e sarà nostro compito liberarli.Torghast, situato nell'area della Fauce, è un dungeon infinito e generato proceduralmente per offrire una sfida sempre diversa, una grande novità legata a World of Warcraft: ...

World of Warcraft : Shadowlands - alla scoperta delle Congreghe : Durante la conferenza che analizzava più a fondo la nuova espansione World of Warcraft: Shadowlands, abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sulle Congreghe e sulla loro importanza.All'inizio della nostra avventura nelle Terretetre, la trama ci condurrà mano nella mano da una zona all'altra, seguendo una progressione lineare. Scelta questa diversa dalle due precedenti espansioni dove si poteva scegliere in maniera totalmente personale da ...

Blizzcon 2019 : un Q&A di World of Warcraft è stato interrotto da un ragazzo che ha gridato "Liberate Hong Kong!" : Nonostante le scuse del CEO J. Allen Brack all'apertura del Blizzcon 2019, le conseguenze del caso Blitzchung si fanno ancora sentire per il colosso di Irvine. E la recente sessione di Q&A dedicata a World of Warcraft: Shadowlands ne è la prova.Durante il panel infatti a più riprese è iniziato il coro "Free Hong Kong" (liberate Hong Kong) e, come è possibile vedere dal video pubblicato sul forum di ResetERA, addirittura un ragazzo al termine ...

World of Warcraft : Shadowlands - anteprima : La nuova espansione di World of Warcraft, Shadowlands, è arrivata con un annuncio in puro stile Blizzard, ovvero con un filmato introduttivo mozzafiato che ha aperto discussioni in ogni forum dedicato. Finalmente scopriamo il piano segreto di Sylvanas, solo accennato alla fine della campagna nella patch 8.2.5. Vuole spodestare il Re dei Lich Bolvar Domadraghi, successore suo malgrado di Arthas, ma non per prenderne il posto. La distruzione ...

Blizzcon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

World of Warcraft : Shadowlands è la nuova espansione svelata da spettacolari trailer e primi dettagli : Il velo che separa la vita e la morte è stato sollevato. Con queste parole Blizzard ci mette di fronte a World of Warcraft: Shadowlands, la nuovissima espansione dell'MMORPG più amato della storia dei videogiochi. Ecco quanto svelato da Blizzard.Con un singolo atto di distruzione, Sylvanas Ventolesto ha aperto il passaggio verso l'aldilà. I più strenui difensori di Azeroth sono stati trascinati in un'oscurità letale. Un'antica forza della morte ...

Alle 21 : 30 giochiamo a World of Warcraft con una grande serata di Mythic Plus! : Questa sera vi proponiamo una diretta dedicata a World of Warcraft davvero molto interessante per contenuti e giocatori coinvolti.Vivremo insieme una serata di Mythic Plus (per chi non lo sapesse si tratta di dungeon affrontati a difficoltà sempre più elevate con abilita aggiuntive per boss e mostri) insieme al nostro Alberto "Wochinimen" Naso (che gioca a WOW dal lontano 2007) e a una gilda di veterani che ha ben 11 anni di esperienza Alle ...

World of Warcraft : la nuova espansione è stata svelata per sbaglio? : Manca pochissimo all'attesissimo evento della BlizzCon 2019, infatti già da adesso stanno trapelando per tutta la rete interessanti anticipazioni che hanno tutta l'aria di essere leak tutto sommato plausibili.Le voci di corridoio che si rincorrono in questi giorni trattano infatti Overwatch 2, Diablo 4 ma soprattutto World of Warcraft e la sua prossima espansione. Potrebbe infatti essere stata svelata per sbaglio la nuova espansione del re degli ...

Blizzard rimanda l'evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore di Hong Kong : Blizzard Entertainment ha posticipato l'evento per il 15° anno di World of Warcraft che si sarebbe dovuto tenere a Taiwan. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l'evento, originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno ...

Blizzard ha censurato il nome di una gilda gay su World of Warcraft Classic? : Come saprete in World of Warcraft si possono fondare gilde con cui affrontare tutti i contenuti end-game e soprattutto in Classic la collaborazione tra giocatori è fondamentale.A quanto pare mercoledì la gilda "Gay Boys" di WoW Classic ha visto il proprio nome modificato in "Guild ZFXPK", con tanto di fondatore della gilda bannato dal gioco per qualche ora.Blizzard ha inoltra inviato delle mail agli admin della gilda informandoli di come il loro ...

World of Warcraft : Blizzard utilizza il filtro volgarità sulla stringa di testo "NoExtraditionToChina" : A quanto pare in World of Warcraft il filtro volgarità contiene anche stringhe di testo che potrebbero sconvolgere il regime cinese, come "NoExtraditionToChina".Dopo il caso della censura di Chung "Blitzchung" Ng Wai, molti utenti stanno studiando l'influenza del regime cinese sui titoli Blizzard, scansionandoli file per file. Una delle scoperte più interessanti e inquietanti è che all'interno del filtro volgarità, utilizzato per censurare ...

World of Warcraft : il prossimo aggiornamento introduce due nuove razze giocabili - Vulpera e Meccagnomi : Il prossimo grande aggiornamento di World of Warcraft, Visions of N'Zoth, mette i giocatori dell'Orda e dell'Alleanza contro la folle minaccia di un potente dio e non solo. Blizzard infatti ha mostrato in anteprima le due razze giocabili con l'arrivo dell'update, ovvero i Vulpera ed i Meccagnomi.Astuti e pieni di risorse, i Vulpera di Vol'dun sono sopravvissuti tra le sabbie per intere generazioni. Desiderose di unirsi ai ranghi dell'Orda, le ...