Volley | SuperLega 2019-2020 | terza giornata Civitanova suda e batte Latina | Lube in

Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 7 novembre. Anderson trascina Modena con Sora : 3-0. Civitanova rischia ma batte Latina 3-1 - Abdel Aziz decisivo : Ravenna-Milano 0-3

Vincono tutte le favorite ma la passeggiata è solo di Modena che travolge con un secco 3-0 Sora tra le mura amiche. Milano soffre solo nel primo set, poi supera 3-0 Ravenna in trasferta, fatica tantissimo Civitanova ma l'ingresso di Simon e Juantorena permette ai marchigiani di vincere

Civitanova-Latina Volley - Superlega oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi giovedì 7 novembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Latina, match valido per la terza giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia tornano in campo dopo aver perso la semifinale della Supercoppa Italiana contro Modena e vogliono riprendere il filo con la vittoria, la Lube andrà a caccia del quarto successo in campionato in modo da confermarsi in testa alla classifica ...

Modena-Sora Volley - Superlega oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi giovedì 7 novembre (ore 20.30) si gioca Modena-Sora, match valido per la terza giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini tornano in campo dopo aver perso la Finale della Supercoppa Italiana contro Perugia e vogliono tornare prontamente al successo di fronte al pubblico del PalaPanini che come sempre si preannuncia gremito in ordine di posto. I ragazzi di Andrea Giani partiranno con ...

Volley - Superlega 2019 in DIRETTA. L'Itas espugna il campo calabrese - tie break a Busto : Vibo Valentia-Trento 1-3 - Monza-Perugia 2-2

Monza-Perugia 4-3 Mano out Hoogendoorn da zona 2 Monza-Perugia 4-2 Kurek mano out da zona 2 Monza-Perugia 3-2 Errore al servizio Monza Monza-Perugia 3-1 Aceeeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiii Monza-Perugia 2-1 Il diagonale di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 1-1 Mano out Louati Monza-Perugia 0-1 Errore al servizio Monza Atanasijevic resta in panchina, probabilomente non è al meglio, c'è

