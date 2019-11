Volevo Fare la Rockstar | una favola nuova | che fa il pieno di contraddizioni

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 7 novembre 2019)la- Valentina Bellè e Giuseppe Battistonlaè un esperimento nuovo per Rai 2 e in generale per la fiction italiana. Mischia, infatti, temi semplici e a tratti anche ingenui con una struttura narrativa complessa, a volte audace, creando un mix un po’ confuso ma, proprio per questo, capace di sorprendere di continuo lo spettatore.la: una fiction originale, con interpreti acerbi La storia è quella di tante, cioè di una madre stanca, che ha dedicato tutta la vita ai propri figli e che si sente frustrata, desiderosa di ritrovare se stessa equalcosa che piaccia a lei e a nessun altro. La novità sta nel fatto che non ci troviamo dinanzi ad una cinquantenne infelice, ma ad una ragazza di neanche trent’anni, che non ha ancora realizzato nessuno dei suoi sogni e che, in fondo al cuore, non è poi così diversa dalle ...

muharemijasmin3 : RT @HLNewsItaly: ??? 'Vuoi sapere la verità? Ero mezzo addormentato e non ricordo di averlo inviato. Volevo fare qualcosa per la nuova canzo… - hugmebutch : @micdoingthings Ero più giovane, avevo meno responsabilità, studiavo di meno (massimo un paio d'ore al giorno e poi… - anakinolcgy : @SATURNHWA i feel you sis ?? volevo anch'io fare assistente di volo o lingue orientali ma a venezia costa troppo e n… -