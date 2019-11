Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30

Vodafone regala una marea di gigabyte per Halloween : ecco le promo : Scopriamo quali sono i regali che Vodafone sta offrendo ai propri utenti, tramite il programma Happy ma non solo. L'articolo Vodafone regala una marea di gigabyte per Halloween: ecco le promo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti : Vodafone sente già l'aria natalizia e così è in vena di fare regali ad alcuni suoi clienti selezionati, ai quali sta inviando, da alcune ore, un SMS con all'interno le condizioni per usufruire del regalo. L'articolo Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday del 27 Settembre 2019 regala un buono sconto su Privalia : Il programma fedeltà gratuito Vodafone Happy Friday di questa settimana regala uno sconto del valore di 20 euro valido su una spesa minima di 60 euro presso l'outlet di moda online Privalia. Segnaliamo inoltre che oggi Vodafone ha lanciato anche la nuova iniziativa Happy & Win, dedicata a tutti i clienti iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy, il quale offre l'opportunità di vincere premi ogni ora, giorno e settimana. L'articolo ...