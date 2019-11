Vittima revenge porn denunciata per lo stesso reato Numeri di telefono su siti gay

Ilaria Di Roberto da Vittima ad autrice di revenge porn : nei guai la 29enne di Latina : Aveva dichiarato di essere stata vittima di revenge porn e aveva denunciato ciò che lei aveva definito pornovendette. Ma Ilaria Di Roberto, una 29enne di Cori, un piccolo centro in provincia di Latina, in queste ore è accusata a sua volta dello stesso reato per cui lei, per diverso tempo, ha cercato giustizia. Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna, infatti, è passata in breve da essere considerata un'accusatrice ad accusata. Dopo che ...