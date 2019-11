Viminale | il giornalista del Corriere della sera Dino Martirano nuovo portavoce della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019)parlamentare del, è ile capo ufficio stampaministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Romano, classe 1960, il cronista ha iniziato lavorando per l’agenzia stampa Agrapress e dal 1985 è entrato nella redazione del giornale di via Solferino. Funel 2002 a raccogliere e raccontare lo “sfogo” dell’allora ministro dell’Interno Claudio Scajola sulla scorta revocata a Marco Biagi: “Non fatemi parlare”, disse parlando con i giornalisti durante un viaggio a Cipro. “Figura centrale Biagi? Fatevi dire da Maroni se era una figura centrale: era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza”. Per quelle parole Scajola poi fu costretto a scusarsi con la famiglia e dopo pochi giorni, il 4 luglio 2002, decise di dimettersi. L'articolo, ...

