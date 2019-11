Videogiochi dei Pokémon | la cronostoria della serie

L’industria dei Videogiochi presenta i principi universali degli esports : Oggi le Associazioni che rappresentano l’industria dei videogiochi a livello globale, inclusa una rappresentanza italiana (AESVI), europea (ISFE), degli Stati Uniti d’America (ESA), del Canada (ESAC), di Australia e Nuova Zelanda (IGEA), del Regno Unito (UKIE) e di numerosi altri paesi hanno rilasciato una serie di principi universali degli esports. Questi principi sono stati sviluppati congiuntamente dalle diverse Associazioni ...

La Guida agli esports di AESVI : tutto ciò che c’è da sapere sul mondo dei Videogiochi competitivi : Che cosa sono gli esports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche esports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – nella sua Guida agli esports. Uno ...

Le vendite digitali dei Videogiochi in crescita mentre quelle retail rimangono stabili : I più vecchi di noi ricorderanno un tempo quanto fossero affollati i negozi di videogiochi il giorno del lancio di un particolare titolo atteso o di una console.Ebbene, con internet questo trend è mutato, e se una volta dovevamo recarci fuori di casa per acquistare i nostri videogiochi preferiti, oggi possiamo fare la stessa cosa con un click. Il mercato digitale è in chiara crescita, merito della banda larga sempre più diffusa in tutte le case, ...

Gli inquietanti corridoi dei Videogiochi - editoriale : Attraversiamo passaggi e corridoi ogni giorno senza sosta. Sono spazi morti, noiosi, vuoti, monotoni e non degni di considerazione, in quanto non rappresentano degli elementi architettonici in cui fermarsi per poterli apprezzare, ma delle infrastrutture da attraversare velocemente. Tutto ciò che fanno è di incanalare i passaggi degli edifici, per permettere di spostarci da una stanza all'altra. Ma sebbene queste aree intermedie si diano ...

Agente 47 skinhead? Ecco cosa succede quando una IA classifica i personaggi dei Videogiochi : C'è una pagina web che consente di caricare una propria foto e, grazie ad una IA che la confronta con altre presenti nel database, dà un giudizio (esatto o meno) sulla vostra persona. Ma cosa succede se all'intelligenza artificiale vengono sottoposte immagini di personaggi di videogiochi? Di certo il risultato è quantomeno esilarante.All'algoritmo è stata presentata l'immagine di Ludens, mascotte della Kojima Production. Ebbene, l'IA lo ha ...

L'Accademia Italiana Videogiochi apre le proprie porte per una full immersion nel mondo dei Videogiochi : L'Accademia Italiana videogiochi, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà nuovamente le sue porte domenica 15 settembre per accogliere tutti i ragazzi che desiderano conoscere più da vicino l'industria del gaming e tutte le opportunità ad essa connesse. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.La giornata, suddivisa in due turni - la mattina dalle ore 10:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 - darà ai ragazzi ...