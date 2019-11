VIDEO Champions League | il portiere Pyatov guadagna il calcio di rigore al 98′ | lo

Champions League – Son - gol e dedica ad Andrè Gomes : l’attaccante del Tottenham si scusa davanti alle telecamere [VIDEO] : Heung-Min Son segna in Champions League e rivolge un dolce pensiero ad Andrè Gomes: l’attaccante del Tottenham si scusa con l’avversario dopo il brutto episodio accaduto in Premier League Doppietta per Heung-Min Son nella sfida fra Stella Rossa e Tottenham terminata sul punteggio di 0-4. Lattaccante degli Spurs, protagonista qualche giorno fa di un brutto fallo che è costato la frattura scomposta della caviglia ad Andrè Gomes, ...

La campagna You Are The Champions dei Queen è riuscita : ecco i fan-VIDEO ufficiali di tre loro brani : Durante l'estate è partita la campagna You Are The Champions dei Queen, un progetto che la band aveva lanciato per creare una viva collaborazione coi fan di tutto il mondo per realizzare tre video alternativi dei brani Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now e A Kind Of Magic. L'iniziativa dava la possibilità a musicisti e cantanti di eseguire Bohemian Rhapsody con i loro strumenti e le loro voci, ai ballerini di danzare sulle note di Don't ...

VIDEO/ Sassari Lietkabelis - 79-78 - : highlights. La Dinamo si riconferma in Champions : Video Sassari Lietkabelis, risultato finale 79-78,: gli highlights della partita di basket, valida per il secondo turno della Champions league 2019-2020.

VIDEO/ Zenit Benfica - 3-1 - : highlights e gol - tris dei russi - Champions League - : Video Zenit Benfica, risultato finale 3-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la seconda giornata nel gruppo G di Champions League.

DIRETTA LIVERPOOL SALISBURGO/ VIDEO streaming e tv : prima volta in Champions League : DIRETTA LIVERPOOL SALISBURGO streaming Video e tv: testa a testa, probabili formazioni, quote, orario e risultato live, gruppo E di Champions League.

DIRETTA LILLE CHELSEA/ VIDEO streaming e tv : confronto inedito in Champions League : DIRETTA LILLE CHELSEA streaming Video e tv: testa a testa, quote, orario e risultato live della partita, seconda giornata gruppo H di Champions League.

Champions League – Bayern Monaco - 4 gol per Serge Gnabry : dopo la partita però Sule prova a farlo fuori! [VIDEO] : Serge Gnabry segna 4 gol con il Bayern Monaco nel 2-7 contro il Tottenham in Champions League: nel post partita il compagno Sule lo ‘ringrazia’ con una scivolata! Il Bayern Monaco ha firmato la vittoria più stupefacente di questo martedì di Champions League. La formazione tedesca ha rifilato ben 7 gol al Tottenham, vice campione d’Europa, in trasferta in Inghilterra in un 2-7 che ha lasciato il segno. Il grande ...

DIRETTA PSG REAL MADRID/ Streaming VIDEO tv : arbitra Taylor - Champions League - : DIRETTA Psg REAL MADRID Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League

Diretta Shakhtar Manchester City/ Streaming VIDEO tv : inglesi favoriti - Champions - : Diretta Shakhtar Manchester City Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League

VIDEO/ Chelsea-Valencia - 0-1 - : gol e highlights - blues KO in casa - Champions League - : Video Chelsea-Valencia, risultato finale 0-1,: i blanquinegres espugnano lo Stamford Bridge grazie al gol di Rodrigo. Barkley sbaglia un rigore per i blues.

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions League : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Diretta Ajax Lille/ Streaming VIDEO e tv : incrocio inedito in Champions League : Diretta Ajax Lille Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League

Diretta Benfica Lipsia/ Streaming VIDEO tv : prima sfida ufficiale - Champions League - : Diretta Benfica Lipsia Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Diretta Inter Slavia Praga/ Streaming VIDEO tv : sfida inedita - Champions League - : Diretta Inter Slavia Praga Streaming video tv: orario, quote, risultato live e probabili formazioni per il debutto in Champions League, è una sfida inedita.