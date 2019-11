Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO ED AURELIA E PIU AVANTI TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIMA ORE DELLA GIORNATA, SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA ...