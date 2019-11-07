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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17 | 15 Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17:15 (Di giovedì 7 novembre 2019) Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA ANCHE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI URBANI DI VELLETRI ED ALBANO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI RIMAMENDO SULLA CASILINA PER LACORI SI STA IN CODA A SAN CESAREO TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E LA REGIONALE DI FIUGGI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio ...
Fonte : romadailynews

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