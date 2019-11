Via tappi e cannucce | Burger King® dà il via alla riduzione della plastica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019)da novembre elimina i coperchi delle bibite e leda tutti i ristoranti italiani. La scelta mira a supportare l’impegno dell’azienda in tema di sostenibilità e si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare il consumatore sulle problematiche ambientali. “Senza coperchio e cannuccia la differenza la vedi e la fai”: con questo claim presente in tutti i ristoranti, i clienti riceveranno le bibite senza i materiali inusa e getta. Solo in caso di necessità, saranno forniti per il consumo in loco. Rimarranno presenti, invece, solo per le modalità di ordinazione drive e take-away per agevolarne il trasporto. “Questo importante passo suggella l’impegno dinel limitare la produzione e l’utilizzo di materie plastiche nocive per il pianeta – dichiara Andrea Valota, Amministratore Delegato diRestaurants Italia -. Noi ...

foodaffairs_it : Burger King dice addio a tappi e cannucce. Via alla riduzione della plastica per aiutare la sostenibilità Burger Ki… - marcellodegni : ??????Spigola alla plastica e paranza di tappi: Casa Surace e il menù per chi non rispetta l'ambiente