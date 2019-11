Vi prego | riprendete quel bimbo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Valeria Braghieri Da questa mattina, quando sono venuta a sapere del vostro bambino, ho fatto tuttolo che faccio di solito. Solo che ogni tanto una fitta bollente mi bucava il fianco, all'improvviso. Il pensiero partiva e in un istante diventava una sensazione fisica che mi faceva leggermente inarcare il busto. È stato allora che ho proibito a me stessa di esprimere un giudizio su questa vicenda. Qualunque cosa fosse accaduta oggi, per esempio il fatto di doverne scrivere. Mi sono detta che se per tutto il giorno ho avuto l'impressione di non sapere dove mettermi, di essere sempre seduta sul bordo, di essere «a disagio nella mia pelle», io nemmeno lo posso immaginare cosa dev'essere per voi. Cosa dev'essere statogiorno in cui vi ha fatto visita il vuoto.giorno in cui avete deciso di abbandonarlo lì, dove lui vi aveva finalmente raggiunti. Non posso ...

httpzvn : Rivoglio i miei chair, riprendete gossip girl vi prego. - ughgrazia : #ilcolleggio @ cameramen vi prego riprendete di più gabriele che è uno dei pochi rilevanti lì dentrob -