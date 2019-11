Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019

Allerta Meteo Veneto : piogge in arrivo - criticità nelle aree montane e pedemontane : Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consistenti. Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di ‘Allerta gialla’ per rischio idrogeologico nei bacini idrografici dell’Alto Piave, del Piave ...

Maltempo : Veneto - piogge in arrivo - allerta gialla nelle aree montane e pedemontane : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consistenti.Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di ‘allerta gialla’ per rischio idrogeologico ...

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Allerta Meteo Veneto : domani previste piogge intense : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, Adige – Garda e Monti Lessini. Le previsioni Meteo di Arpav indicano infatti che tra il pomeriggio di domani e le prime ore di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : alla luce delle previsioni Meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valido a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo stato di attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana nel Comune bellunese di Borca di ...