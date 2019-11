Uomo e donna accoltellati sul Frecciarossa Torino-Roma | lei grave | fermato l' aggressore

Bologna - paura sul Frecciarossa : Uomo accoltella una donna - in ospedale in gravi condizioni : L'aggressione durante il viaggio tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. La donna è stata colpita con vari fendenti ed è stato necessario intubarla prima di poterla portare in ospedale dove è stata riconverta in gravi condizioni. L'uomo fermato dalla polizia ferroviaria.Continua a leggere

Artemis : la NASA studia il ritorno sulla Luna dell'Uomo e della prima donna : Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I ...

Ricca donna d’affari uccisa e nascosta in un freezer : arrestato un Uomo - ha confessato : È stata torturata, uccisa e infine fatta a pezzi e i suoi resti sono stati nascosti all'interno di un freezer. L'efferato delitto in Thailandia di una Ricca donna d’affari di 58 anni è stato risolto dopo poche settimane: il presunto assassino, un 39enne, è stato fermato dalla polizia. Aveva prelevato milioni dal conto della vittima.Continua a leggere

I migliori profumi da Uomo e da donna per piacersi al primo appuntamento : «Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente non c'è modo di opporvisi», ...

Gender pay gap - una donna guadagna 84 centesimi per ogni euro guadagnato da un Uomo : Quest'anno in europa l'Equal Pay Day si celebra il 4 novembre in quanto questo sarebbe il giorno in cui le donne smettono simbolicamente di essere pagate rispetto ai loro colleghi maschi per un anno dello stesso lavoro. Fra i Paesi europei l'Italia presenta uno dei livelli di Gender pay gap (divario retributivo) più basso: Significa quindi che il nostro Paese sia un modello in quanto a pari opportunità e uguaglianza remunerativa sul lavoro? Non ...

Lecce - donna ha un malore trovandoselo davanti : ladro gentilUomo la soccorre e scappa a mani vuote : Un ladro si è introdotto a casa di una donna di 83 anni di Lecce: l'anziana, vedendoselo davanti, si è accasciata a terra vittima di un malore. Il malvivente l'ha aiutata a rialzarsi facendola distendere sul letto e attendendo che si riprendesse. Solo dopo le ha chiesto dove tenesse il denaro, ma quando la donna gli ha risposto che non ne aveva se n'è andato a mani vuote.Continua a leggere

Tragico schianto tra due auto e furgone in A4 : muore Uomo - feriti donna e bimbo : Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, in Veneto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima, che era al volante di uno dei mezzi coinvolti, non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale una donna e un bimbo.Continua a leggere

Sangue sulla strada : morta una donna - grave l’Uomo che era con lei : Schianto alle 8 di venerdì primo novembre sulla Treviso-Mare a Musile di Piave, in territorio Veneziano. A quanto si apprende un’auto, una Mercedes, è finita rovesciata in un fossato a bordo strada: una donna è morta e un giovane risulta gravemente ferito, stabilizzato dai sanitari, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Per liberare i due, rimasti incastrati fra le lamiere, le squadre dei pompieri arrivate da San Donà ...

Madonna Medjugorje - oggi messaggio/ 25 ottobre 2019 : "Dio tocca il cuore dell'Uomo" : Atteso il messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 25 ottobre 2019: l'apparizione a Marija Pavlovic. La testimonianza 'qui Dio tocca la terra'

Uccisa a 3 anni - un Uomo e una donna sospettati dell’omicidio della piccola Kamille : Patrick Devone Stallworth e la sua fidanzata 29enne, Derick Irisha sono entrambi sospettati dell'omicidio della piccola Kamille McKinney la bambina di tre anni ritrovata cadavere in una discarica di Birmingham, in Alabama. Stallworth era stato precedentemente accusato ache di possesso di immagini pedopornografiche.Continua a leggere

Ruba ambulanza e si lancia sulla folla : diversi feriti - travolto un passeggino. Arrestato un Uomo : «Caccia a un complice - è una donna» VIDEO : Terrore in centro a Oslo, capitale della Norvegia, dove un uomo ha Rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla che camminava in strada: lo riferiscono i media locali. La polizia ha...

Buenos Aires - paura in metropolitana : Uomo sviene e spinge una donna sui binari. La scena ripresa dalla videosorveglianza : Grande spavento per i passeggeri della metropolitana D di Buenos Aires, in Argentina. Nelle immagini riprese dalla videosorveglianza, si vede un uomo appoggiato al muro oscillare in avanti fino a cadere, probabilmente per un malore. L’uomo sviene addosso a una donna, che viene così spinta sui binari. Immediatamente però i viaggiatori intorno si mobilitano, danno l’allarme al macchinista e riescono a salvarla. Il video è stato diffuso ...

Uno schianto violentissimo : morti un Uomo e una donna di 31 e 30 anni : Ancora sangue nelle strade italiane, ancora sangue a Roma. Siamo al VI municipio ed è qui che un automobilista è morto: precisamente a via Casilina, nella zona di Borghesiana all’alba di domenica. Lo stesso giorno hanno perso la vita un uomo di 30 anni ed una donna di 31, questa volta morti a seguito di un incidente avvenuto in via dell’Acqua Vergine, strada che collega via Prenestina con via Collatina. L’incidente poco prima delle 16 di ...

Quota 92 e opzione 'Uomo-donna' sono le misure cardine della proposta Nannicini : Da qualche giorno l'ex consigliere economico del governo Renzi, Tommaso Nannicini, ha messo in rete su Facebook, un post in cui elenca la sua visione di riforma pensioni. sono punti contenuti in due disegni di legge che lo stesso Nannicini ha depositato in Parlamento da tempo. La proposta del senatore dem indica in particolare quattro punti. Pensione a 62+30, per chi? Secondo il senatore, bisogna smetterla con annunci da propaganda elettorale. ...