Uomini e donne | Giulio Raselli potrebbe lasciare il trono

“È scoccata la scintilla”. Uomini e Donne - Gemma Galgani al settimo cielo : finalmente un sorriso dopo tante delusioni : finalmente un po’ di gioia per Gemma Galgani. E tutti si chiedono se non sarà la volta buona per lei. dopo la porta chiusa trovata da Jean Pierre, che senza troppo starci a pensare ha sottolineato di vedere nella dama niente più di un’amica, e le storie ormai datate con Marco Firpo e l’ex storico Giorgio Manetti (mai davvero dimenticato) ecco che all’orizzonte si vede un po’ di sereno. In studio infatti ecco una sorpresa per Gemma Galgani. Si ...

Luisa Monti e Salvio oggi a Uomini e Donne. Lui : “Mi ha salvato” : Uomini e Donne Over, Salvio Calabretta e Luisa Monti: il gesto di lui commuove In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato anche il clamoroso ritorno di una delle protagoniste della scorsa edizione più amate dal pubblico a casa: Luisa Monti. Per chi non se lo ricordasse, la donna, lo scorso Maggio, ha deciso di abbandonare il dating show per frequentare il cavaliere Salvio Calabretta. E oggi si è presentata in ...

Uomini e Donne - Juanluis strega Gemma : il pubblico è contro - cosa succede : Juanluis Ciano strega Gemma Galgani: un nuovo Cavaliere a Uomini e Donne Si chiama Juanluis Ciano e siamo sicuri che farà molto parlare di sé, visto che oggi si è fatto conoscere come il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. A Uomini e Donne la Dama aveva appena chiuso la sua storia con Jean Pierre che […] L'articolo Uomini e Donne, Juanluis strega Gemma: il pubblico è contro, cosa succede proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 7 Novembre 2019 : Giulia Quattrociocche In Lacrime! : Oggi a Uomini e Donne Giulia Quattrociocche è delusa dal comportamento irrispettoso che hanno i corteggiatori con lei. La Tronista si scioglie in lacrime. Due segnalazioni inquietanti! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi a Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 7 Novembre 2019: Giulia Quattrociocche In Lacrime! proviene da Gossip News.

Ida Platano prima di Uomini e Donne : quanti anni aveva quando ha sposato il papà di suo figlio : Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta - il regalo a Ursula Bennardo subito dopo il parto. E annuncia le nozze : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non potrebbero essere più felici. Da poco genitori della piccola Bianca, si sono decisamente lasciati alle spalle i tempi delle liti feroci a Uomini e Donne, dove si sono incontrati per la prima volta. Tanto più che presto si giureranno amore eterno. La notizia del matrimonio era nell’aria da tempo. L’ex cavaliere del trono over aveva più volte ribadito di voler portare la sua Ursula all’altare. Aveva già chiesto a ...

Uomini E DONNE/ Riccardo contro Ida : 'mi fa sentire sempre sott'accusa' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a litigare. 'Mi fa sentire sempre sott'accusa', afferma il cavaliere.

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella in lacrime : “Gente di me**a!” : Sara Affi Fella scoppia in lacrime dopo lo scandalo a Uomini e Donne: lo sfogo Sara Affi Fella è ricordata come colei che lo scorso anno prese in giro tutti i telespettatori di Uomini e Donne, ma anche la redazione e la padrona di casa Maria De Filippi, prendendo parte alla trasmissione nonostante avesse già un compagno. Malgrado sia passato un anno dallo scandalo che l’ha coinvolta, l’ex tronista di canale 5 continua a pagarne le ...

Uomini e Donne - Luisa e Pietro in studio : "Oggi conviviamo - siamo felici" : A maggio 2019, Luisa aveva incontrato Pietro e i due hanno iniziato a frequentarsi. Oggi, mercoledì 6 novembre, sono tornati in studio per aggiornare il pubblico sulla loro relazione."Il cuore di Pietro si è scalfito e il cuore di ghiaccio si è sciolto come neve al sole. Oggi conviviamo... Ho perso il lavoro, per alcune settimane sono scesa io, poi scendeva lui"prosegui la letturaUomini e Donne, Luisa e Pietro in studio: "Oggi conviviamo, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari influencer di prodotti detox su Instagram : La storica opinionista 53enne di Uomini e Donne si sta impegnando molto per raggiungere nel giro di qualche mese il peso di 58 chili; un'impresa non da poco considerato il fatto che fino a 5 settimane fa Tina Cipollari pesava circa 84 chili. La bionda opinionista è molto presa dal suo rinnovato regime alimentare, tanto che nelle ultime ore su Instagram sono apparse delle Stories in cui la Cipollari spiega i benefici di alcuni prodotti detox, ...

Uomini e Donne - Gemma incontra Juan Luis : "Sono emozionatissima" : Juan Luis entra in studio per conoscere Gemma:"Finalmente ti conosco da vicino... avevo il piacere e l'onore di conoscerti. Ho 57 anni, sono nato a Venezuela, Caracas. Vivo e lavoro a Napoli. Ho tre figli e la primogenita adesso non c'è più. Sono stato sposato, divorziato e ora annullato"prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma incontra Juan Luis: "Sono emozionatissima" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2019 15:13.

Uomini e Donne : Gianni Sperti avverte Ida Platano su Riccardo? : Gianni Sperti di Uomini e Donne mette in guardia Ida Platano su Riccardo Guarnieri? Gianni Sperti non ha mai negato di essersi particolarmente affezionato ad Ida Platano, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, settimana scorsa, aveva abbandonato il programma insieme al suo ex, ormai attuale, fidanzato Riccardo Guarnieri ma le cose tra i due non stanno procedendo come speravano. Le incomprensioni e i litigi ...

Uomini e Donne - Eduardo in studio per corteggiare Anna : Anna è stata invitata al centro dello studio per una nuova conoscenza. Per lei è entrato Eduardo:"Ho 53 anni, in questo momento abito e lavoro in Svizzera. Sono qui perché ti ho visto... A fine novembre tornerò ad abitare a Como"prosegui la letturaUomini e Donne, Eduardo in studio per corteggiare Anna pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2019 14:52.

Uomini e donne/ Anticipazioni 6 novembre : Luisa e Salvio raccontano... - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni oggi, 6 novembre: Gemma e Juan Luis giocano con l'uva, Ida e Riccardo litigano ancora mentre in studio ritornano...