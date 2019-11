UniCredit | Mediobanca ed ex-llva Finanza-politica | quelle 2 velocità

UniCredit cede la partecipazione in Mediobanca : Unicredit avvia un'operazione di cessione di azioni ordinarie di Mediobanca, per un quantitativo pari a circa l'8,4 per cento del capitale sociale

**UniCredit : conclusa cessione quota - venduto per 785 mln l’8 - 4% Mediobanca** : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Unicredit ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 74,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Mediobanca, corrispondenti a circa l’8,4% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di 10,53 euro per azione. Il regolamento dell’Offerta è previsto in data 11 novembre 2019. Lo rende noto Unicredit precisando ...

Mediobanca - UniCredit dice addio a Piazzetta Cuccia : vende il suo 8 - 4% delle azioni : Unicredit vende sul mercato l’intera quota dell’8,4% che detiene in Mediobanca per un valore di circa 800 milioni, stando ai prezzi attuali in Borsa. Nel dettaglio, l’incasso dovrebbe attestarsi tra i 785 e gli 805 milioni, vista la chiusura del titolo a Piazza Affari a 10,78 euro per azione e, stante il valore per azione detenuta a bilancio 2018, la plusvalenza lorda si dovrebbe attestare attorno ai 50 milioni di euro. L’uscita ...

