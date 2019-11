Unicredit dà il via a Team23 Il piano della banca paneuropea

Unicredit : violati dati di 3 milioni di clienti - avviata indagine delle autorità : violati dal server Unicredit i dati di 3 milioni di clienti. Si tratterebbe della sottrazione di dati più grande, per dimensioni ma non per gravità, ai danni degli utenti della banca negli ultimi due anni. Nello specifico, hacker dall’identità ancora ignote, sono riusciti ad introdursi nel server della banca appropriandosi di un file con i dati di circa tre milioni di utenti. In relazione a quanto accaduto è stata avviata un'indagine interna e ...