Una città americana ha tolto il nome di Martin Luther King da un viale

Israele costruirà Una funivia sulla città vecchia di Gerusalemme fino ai territori occupati. Ong : “Ricorreremo alla Corte Suprema” : Una funivia sulla città vecchia è il nuovo punto di scontro tra governo di Israele e Palestina. La polemica è scoppiata dopo un tweet del ministro delle Finanze, Moshe Kahlon, nel quale il membro del governo guidato da Benjamin Netanyahu ha annunciato la costruzione della struttura che sarà in grado di trasportare circa 3mila turisti all’ora che potranno così ammirare dall’alto la Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio). Il ...

Roma - spari durante Una rapina in zona Cinecittà : un morto : Sparatoria in una tabaccheria di Roma est durante una rapina. Uno dei due banditi - Ennio Proietti, 69 anni - è morto, mentre l'altro - Enrico Antonelli, 58 anni - è stato fermato dalla polizia. È rimasto ferito in modo grave, invece, il titolare del negozio. È successo poco dopo le 19 in periferia, in zona Cinecittà, in via Antonio Ciamarra. Sul posto la polizia e il 118. La sparatoria durante una rapina I due banditi avrebbero fatto ...

Reddito cittadinanza - 12 irregolari a Bergamo : ‘Una donna ha finto di essere separata e non ha dichiarato che marito guadagna 120mila euro’ : Una donna lavorava in nero, ma aveva presentato la domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza. Un’altra signora ha finto la separazione dal marito e ha omesso il Reddito del coniuge di oltre 120mila euro. E ancora: un uomo, come riporta il quotidiano locale L’Eco di Bergamo, non ha dichiarato compensi percepiti superiori a 17mila euro e un altro non ha indicato nel proprio stato di famiglia alcuni componenti del nucleo familiare ...

Roma - rapinatore ucciso a Cinecittà durante un assalto a Una tabaccheria : A sparare è stato il titolare del negozio in via Antonio Ciamarra. La polizia ha bloccato il complice del bandito morto. Inutili i soccorsi, sul posto ritrovato lo scooter della coppia pronto per la fuga.

Cori a Balotelli - la città di Verona presenta Una mozione contro l’attaccante : le reazioni : Il Consiglio comunale di Verona ha presentato una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino legalmente il calciatore e tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente”. Richiesta fatta da Andrea Bacciga (Battiti per Verona), dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia. Secondo la mozione, Balotelli sarebbe uscito dal campo accusando la tifoseria del ...

Il Consiglio comUnale di Verona vuol diffidare Balotelli : “Diffama la nostra città” : Non è la curva del Verona che offende Balotelli, è Balotelli che diffama Verona. L’idea geniale è del consigliere comunale veronese Andrea Bacciga (Battiti per Verona), che dopo il caos razzismo scoppiato per i cori contro l’attaccante del Brescia presenta una mozione in Consiglio comunale che capovolge tutto: bisogna diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e “tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ...

Palermo : mostre concerti e Una corsa per la pace - arriva in città ‘Peace Run’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Dall’8 al 16 novembre Palermo si colorerà di numerose iniziative di pace in ambito culturale, educativo e sportivo. E’ stata presentata oggi, a Palazzo delle Aquile, la ‘Peace Run’, la corsa per la pace podistica a staffetta più lunga al mondo. Un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriverà a Palermo insieme alla mostra ...

Palermo : mostre concerti e Una corsa per la pace - arriva in città ‘Peace Run’ (2) : (Adnkronos) – “è una iniziativa in piena coerenza con quell’apprendimento della cittadinanza che è tra gli obiettivi educativi della nostra amministrazione – ha detto l’assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano – Gli alunni avranno l’opportunità di sentirsi protagonisti di un percorso che non è solo per la costruzione della pace e contro ogni guerra. La Peace Run rappresenta la ricerca di ...

Fenomeni amaranto - al Sud brilla una stella : la Reggina sta tornando - monta l’orgoglio di Una città che sogna la Serie A : Tutti sull’attenti, la Reggina sta tornando! Il fenomeno amaranto torna a spopolare in Italia, la squadra dello Stretto vola sulle ali dell’entusiasmo come ai bei tempi della Serie A. Quella Serie A che, da quando si è insediata la nuova proprietà, è il principale obiettivo. E’ stata proprio la nuova proprietà, appunto, ad accendere la passione mai sopita di una delle tifoSerie più calde d’Italia, di una delle ...

In Questa Città è il nuovo singolo di Max Pezzali con Una romantica dedica a Roma : Il nuovo singolo di Max Pezzali è In Questa Città. L'annuncio arriva come spoiler dai social di Fiorello, che si è complimentato in anteprima con l'amico, svelando anche la copertina - molto particolare - nata dalle illustrazioni del noto fumettista Zerocalcare. Il ritorno in musica del cantautore di Pavia non giunge comunque come una novità, dal momento che già da mesi si era parlato di un nuovo singolo, usato come lancio del prossimo album ...