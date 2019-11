UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 8 novembre 2019

Un POSTO al Sole Anticipazioni 8 novembre 2019 : Una verità sconcertante scagiona Diego : Le indagini sull'incidente di Leone portano a una verità sconcertante e inaspettata, che potrebbe scagionare il povero Diego.

Un POSTO al sole - le indagini su Leone : Delia nasconde qualcosa : Un posto al sole, le indagini sul caso Leone: Diego resta in carcere Il caso Leone sta tenendo tutti gli spettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. Chi sarà il colpevole? Al momento tutti i sospetti, come ricordato, sono rivolti su Diego, vittima della sua ossessione per Beatrice. Adesso Leone si è […] L'articolo Un posto al sole, le indagini su Leone: Delia nasconde qualcosa proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al sole anticipazioni : OTELLO… natalizio? : Com’era prevedibile, il trasferimento di Otello Testa a Indica ha comportato una drastica riduzione delle sue apparizioni a Un posto al sole. In molti, però, hanno notato che nonostante tutto il volto dell’attore Lucio Allocca è ancora presente nella sigla di testa. Significa che prima o poi lo rivedremo? Ebbene, pare proprio di sì. Recentemente una Instagram Story di Maurizio Aiello (da poco in sigla con il suo Alberto Palladini) ha ...

Anticipazioni Un POSTO al sole dall'11 novembre : ritorna Viola dopo l'arresto di Diego : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sulle Anticipazioni riguardanti la prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera in onda su Rai 3. Le trame delle puntate in onda dal 9 al 15 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche un graditissimo ritorno che avrà a che fare con Viola, la quale tornerà nuovamente a Napoli, dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla città. Un ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 7 novembre 2019 : Bice in soccorso di Mariella - arriva l'uragano Ingrid! : Niko crede che Delia stia nascondendo qualcosa mentre Bice arriva in soccorso di Mariella e con lei porta un'amica: Ingrid!

Un POSTO al sole - chiesto il patteggiamento per Diego : le anticipazioni : Diego in carcere: la strategia dei suoi avvocati In queste ultime settimane a catalizzare tutte le attenzioni degli spettatori di Un posto al sole è sicuramente il caso Leone. L’unico sospettato, al momento, per il tentato omicidio dell’amante di Beatrice è Diego Giordano che è stato rinchiuso in carcere. La sua situazione non è di […] L'articolo Un posto al sole, chiesto il patteggiamento per Diego: le anticipazioni proviene ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5369 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 7 novembre 2019: La pista che sembrava portare al padre di Maurizio non fornisce i risultati auspicati… Niko (Luca Turco) inizia a pensare che Delia (Elena Vanni), la moglie di Aldo Leone (Luca Capuano), possa nascondere qualcosa… Frustrata da come si sta svolgendo la relazione con Denis, Giulia (Marina Tagliaferri) si rende conto che forse deve proprio voltare ...

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate 11-15 novembre 2019 : Diego Denigrato sui Social! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019: Aldo lascia Delia e fa una scoperta shock. Diego torna a casa, ma… Anticipazioni Un posto al sole: Aldo pone fine al suo matrimonio con Delia per poi fare una scoperta scioccante. Diego esce dal carcere, ma viene pesantemente criticato sui social. La nuova insegnante di Bianca crea preoccupazioni in Angela, mentre Carla fa uno spiacevole incontro. ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 6 novembre 2019 : Raffaele e Franco in pena per Diego : Franco e Raffaele temono per Diego mentre Giulia decide di mettere la parola fine alla sua relazione con Denis.

Un POSTO al Sole Anticipazioni 6 novembre 2019 : Delia sempre più enigmatica : Delia, la moglie di Aldo, è sempre più strana mentre Giulia decide di mettere la parola fine alla sua relazione con Denis.

Un POSTO al sole - spoiler 7 e 8 novembre : Niko e Ugo seguono la pista di Delia : A Un posto al sole su Rai 3 proseguono le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Nelle puntate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre la vicenda giudiziaria di Diego sembrerà arrivare a una svolta, ma il giovane Giordano non vorrà collaborare. Intanto Bice tornerà a Napoli e proporrà a Guido e Mariella di aiutarli nella crescita di Lollo. Giulia nel frattempo sarà disperata per la sua vita sentimentale....Continua a leggere

Un POSTO al sole - trame dall'11 al 15 novembre : Beatrice prende le distanze da Aldo : Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana da lunedì 11 a venerdì 15 novembre promettono tanti colpi di scena. Assisteremo al ritorno a casa di Diego il quale, però, dovrà affrontare dei durissimi giudizi. Aldo sarà pronto a lasciare sua moglie Delia, ma la sua decisione rischierà di avere delle importanti conseguenze. Beatrice, infatti, sarà costretta ad allontanarsi dall'uomo che ama. Infine, Marina e Fabrizio entreranno in ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 6 novembre 2019 : Niko sospetta che Delia abbia investito Aldo : Niko comincia a nutrire dei dubbi nei confronti di Delia, la moglie di Aldo. Giulia decide di mettere la parola fine alla sua relazione con Denis.

Un POSTO al sole - Filippo ha tradito Serena : cosa succederà tra i due : Un posto al sole: la crisi tra Serena e Filippo è diventata un tradimento Si sa, una crisi può capitare anche nei matrimoni più solidi. Ed è proprio quello che sta succedendo a una delle coppie più dolci di Un posto al sole: stiamo parlando di quella formata Filippo Sartori e Serena Cirillo. Più di […] L'articolo Un posto al sole, Filippo ha tradito Serena: cosa succederà tra i due proviene da Gossip e Tv.