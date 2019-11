“Un passo dal cielo 5” – Nona puntata di giovedì 7 novembre 2019 – Anticipazioni e trama

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Un giro veramente forte e il passo è ottimo - nel 2020 avrò la Yamaha ufficiale” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente mettendo in mostra ancora una volta tutte le sue abilità sul giro secco. L’alfiere della ...