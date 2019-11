Un palco per Liliana Segre

Officina Pasolini - al via a Roma la seconda edizione di “Canzoniere” : “Riporteremo sul palco la poesia performativa” : Torna dopo un anno a Roma “Canzoniere“. La rassegna dedicata alla poesia performativa si svolgerà al teatro Eduardo De Filippo il 15 e il 16 novembre e sarà presentata dal cantautore e attore David Riondino: gli organizzatori Officina delle arti “Pier Paolo Pasolini” di Roma, con l’aiuto del Fondo Inps-Psmsad, spiegano che “l’intento che anima l’evento è quello di riportare la poesia dove abitava prima del suo ...

Umbria - centrosinistra e M5s sul palco per Bianconi : la prima foto di gruppo. Conte : “Qui esperimento interessante. Serve gioco di squadra” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo Conte 2, si preparano a ...

Matteo Armellini - confermate in Appello cinque condanne per la morte del giovane schiacciato dal palco nel 2012 : Dopo il primo grado anche l’Appello. Sono state confermate le cinque condanne inflitte nell’aprile 2018 per la morte nel 2012 del rigger Matteo Armellini, il trentunenne schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La Corte d’Appello, presieduta dal giudice Francesca Di Landro, ha condannato per omicidio colposo e disastro colposo i cinque imputati che, secondo la procura ...

Meloni : Fdi partecipa a manifestazione con Tricolore - peccato per simbolo Lega su palco : Roma – “Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ...

Tu la notte pari - che botte : Ilaria D’Amico e Buffon per la prima volta insieme su un palco : Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono una coppia da ormai molti anni e la loro unione è stata consolidata nel 2016 dalla nascita di Leopoldo Mattia. Fino a ora i due hanno sempre tenuto divise le loro vite professionali dal privato, anche se per il ruolo che entrambi ricoprono, spesso e volentieri si sono incrociati sul lavoro. Mai, però, i due sono stati insieme nello stesso studio e sullo stesso palco, almeno fino a quando non hanno partecipato al ...

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Maluma : Jennifer Lopez lo ha raggiunto a sorpresa sul palco per cantante insieme “No Me Ames” : Durante il concerto di New York The post Maluma: Jennifer Lopez lo ha raggiunto a sorpresa sul palco per cantante insieme “No Me Ames” appeared first on News Mtv Italia.

Nadia Toffa - 100 (ex) Iene sul palco per ricordarla In onda il suo video di addio : Martedì sera, primo ottobre, su Italia 1 sono riprese «Le Iene», la prima puntata dopo la scomparsa di Nadia il 13 agosto

Eddie Vedder e i The Strokes insieme sul palco per cantare Juicebox e Hard To Imagine (video) : Eddie Vedder e i The Strokes hanno condiviso il palco dell'Ohana Festival, in California, per cantare insieme un brano della band di Julian Casablancas e uno dei Pearl Jam. I The Strokes, del resto, erano gli headliner della giornata del 27 settembre. Lo stesso frontman dei Pearl Jam ha raccontato la sorpresa al pubblico presente: "Julian mi ha chiesto di unirmi a questi amici. Una delle ragioni per cui ho accettato è l'opportunità ...

Insultò Mattarella dal palco di Pontida - il deputato leghista Comencini indagato per vilipendio : Vito Comencini, deputato veronese della Lega, è indagato per gli insulti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco di Pontida. L’accusa è di vilipendio al Capo dello Stato.Durante il raduno a Pontida si era spinto a dire: “Questo presidente della Repubblica - lo posso dire? - mi fa schifo. È un presidente che se ne frega del 34% degli italiani”. Le frasi dell’esponente del Carroccio ...

Matteo Salvini-show - lancia merendine dal palco per contestare la tassa M5s-Pd : Una risposta iconica alle follie giallorosse. Si parla della ventilata tassa sulle merendine e sulle bevande gassate su cui M5s e Pd stanno ragionando e studiando. Un'altra gabella, insomma, una folle imposta. Una tassa da cui Matteo Salvini prende le distanze con la già citata risposta iconica. Il

Vittorio Grigolo sospeso da Royal Opera House di Londra. The Sun : "Ha molestato sul palco una cantante" : La Royal Opera House di Londra ha sospeso il noto tenore italiano Vittorio Grigolo per un "presunto incidente" avvenuto il 18 settembre, mentre si trovava a Tokyo in Giappone per un tour della compagnia teatrale britannica. La compagnia teatrale non ha fornito ulteriori dettagli.Secondo il The Sun, in realtà, si sarebbe trattato di un episodio di molestie ai danni di una cantante del coro avvenuto proprio sul palcoscenico, durante le chiamate ...

Vittorio Grigolo - il tenore ex coach di Amici sospeso dalla Royal Opera House di Londra : “Ha molestato una cantante sul palco” : “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”. È questo l’annuncio arrivato a sorpresa con un comunicato di uno dei più prestigiosi teatri d’Opera al mondo, che ha fatto sapere che il ...

Tale e quale show - dal palco la commozione di Carlo Conti per Emma Marrone : le parole toccanti : Emma Marrone ha preoccupato i fan e l'Italia interna con la notizia di un forzato ritiro dal mondo della musica per risolvere un problema di salute. Tra i tanti messaggi di affetto inviati alla cantante, anche il presentatore Carlo Conti ha voluto salutare la cantante durante l'ultima puntata di Tal