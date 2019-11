Un elicottero della Marina si rovescia sulla Caio Duilio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Paolo Mauri UnMilitare tipo Sh-101 ha avuto un incidente durante esercitazioni di appontaggio sul cacciatorpediniere, feriti non in modo grave i sei membri di equipaggio La scorsa notte, intorno alle 23:30, unMilitare tipo Sh-101 ha avuto un incidente durante un'esercitazione di appontaggio notturno sul cacciatorpediniere, che era in navigazione al largo delle costeSicilia, nel Mar Tirreno centrale. I sei membri dell'equipaggio sono rimasti feriti in modo non grave e secondo fonti"stanno piuttosto bene". L'Sh-101 ha effettuato quello che in gergo viene definito "appontaggio pesante" sul ponte di volo poppiero del cacciatorpedinierendosi sul fianco. Come riportato dal comunicato ufficialela squadra di sicurezzanave è immediatamente intervenuta per ...

ClaudiaSolinas2 : Elicottero della Marina si ribalta mentre atterra, illeso l'equipaggio - FrancesconiElio : Incidente durante addestramento ad appontaggio notturno per un elicottero antisom SH-101A della Marina imbarcato su… - NOTONLYMARSHALL : Si ribalta elicottero della Marina Militare. Illeso l'equipaggio - -