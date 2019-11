Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 7 novembre in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano una donna e un uomo sono stati feriti a coltellate oggi su un treno Frecciarossa partito da Torino a diretto a Roma l’aggressore un uomo delle pulizie è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori la donna che invece una ...

Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’economia italiana è in stallo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa Lo scrive la commissione Ue nelle previsioni economiche di turno che lasciano invariata rispetto all’estate la stima sul PIL 2019 e tagliano invece quella sul PIL 2020 da più 0,7% a + 0,4 % ed allearsi conferma ...

Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio è stata posta sotto scorta La senatrice a vita Liliana Segre ex deportata Ad Auschwitz in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto a Milano il prefetto Renato Saccone ha deciso il provvedimento durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è un terribile Segna un mondo che ...

Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stato trovato in Siria in un campo profughi di alcool il bimbo di 11 anni portato via da sua madre Valbona Berisha che nel dicembre del 2014 si volle arruolare nel leavis quasi 5 anni fa lascio Barzago in provincia di Lecco per andare in via adesso Dopo anni di ricerche dello Ship della polizia del Ros dei Carabinieri il ...

Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il vertice A Palazzo Chigi di ieri sera tra il Governo e darsela romital al termine del quale ha parlato il premier Giuseppe Conte abbiamo invitato mittal a prendersi un paio di giorni per darti una risposta nessuna nostra proposta è stata accettata come primo punto posto il tema dello Scudo penale l’ho offerto ma mi è stato ...

Pensioni Ultime Notizie : Durigon “previdenza dimenticata dall’esecutivo” : Pensioni ultime notizie: Durigon “previdenza dimenticata dall’esecutivo” Se le parole chiave della precedente Legge di Bilancio erano Quota 100 e reddito di cittadinanza, quelle della prossima Manovra sarà lotta all’evasione fiscale. Sul tema previdenziale c’è poco o quasi nulla da registrare. Importanti le proroghe di Opzione Donna e Ape Sociale, ma ancora nulla per esodati e lavoratori precoci. Inalterata Quota 100, che dovrebbe arrivare ...

