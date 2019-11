Ue taglia stime Italia, resta l'ultima

La Ue lascia invariata la stima 2019 per il Pil equella 2020(da +0,7 a +0,4%): "in stallo da inizio 2018" l' economiana non mostra ancora "segnali significativi di ripresa". L'si confermain Ue nel 2019 e 2020 e, per il debito elevato, i rischi sulle prospettive di crescitano ancorati al ribasso.Debito 2019 a 136,2%,nel 2020 a 136,8%;riviste al rialzo. Dubbi sul gettito atteso da misure antievasori; regge il mercato del lavoro, che si mostra resiliente ma con dati che puntano al deterioramento.(Di giovedì 7 novembre 2019)