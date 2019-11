Ue taglia le stime sul Pil italiano | da +0 | 7% a +0 | 4% nel 2020 | siamo ultimi in Europa

Ue taglia stime Italia - resta l'ultima : 12.28 La Ue lascia invariata la stima 2019 per il Pil e taglia quella 2020(da +0,7 a +0,4%): "in stallo da inizio 2018" l' economia Italiana non mostra ancora "segnali significativi di ripresa". L'Italia si conferma ultima in Ue nel 2019 e 2020 e, per il debito elevato, i rischi sulle prospettive di crescita restano ancorati al ribasso.Debito 2019 a 136,2%,nel 2020 a 136,8%; stime riviste al rialzo. Dubbi sul gettito atteso da misure ...

Il Fondo monetario internazionale taglia le stime di crescita per l’Italia : Pil a +0 - 0% nel 2019 : Pil fermo allo 0,0% per il 2019 in Italia. È quanto afferma il Fondo monetario internazionale, tagliando di 0,1 punti percentuali le ultime stime redatte lo scorso luglio. In generale, quest'anno sarà segnato in modo negativo per la crescita economica globale, un contesto di cui la fragilità italiana risente particolarmente.Continua a leggere

Fmi taglia stime Italia : ferma nel 2019 - +0 - 5% in 2020. «Essenziale calo del debito» : Italia a crescita zero nel 2019. Il Fmi rivede al ribasso le stime per il pil Italiano sia per quest'anno sia per il 2020. Dopo il +0,9% del 2018, per il 2019 la crescita è prevista a...

Fmi taglia ancora le stime sulla crescita globale - l'Italia è in stallo : Nuovo taglio delle prospettive di espansione economica italiane da parte del Fondo monetario europeo, che nella nuova edizione del suo ‘World Economic Outlook’ arriva a prospettare per il 2019 una situazione di crescita zero per il Paese, alla quale dovrebbe fare seguito una moderata ripresa al ritmo del +0,5% nel 2020. Rispetto alle previsioni di luglio, i passi indietro sono di un decimo di punto percentuale per l’anno in ...

Crescita - Fondo monetario taglia le stime mondiali per il 2019 : +3%. “Rallentamento sincronizzato - mai così male dal 2008-2009” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime sulla Crescita mondiale portandole ai minimi dalla crisi finanziaria. Nel 2019 il pil salirà del 3%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di luglio e 0,3 punti in meno rispetto a quelle di aprile. Nel 2020 la Crescita è attesa accelerare a +3,4%: 0,1 punti in meno rispetto alla stima di luglio e 0,2 in meno rispetto ad aprile. Si tratta, sottolinea lo stesso ...

Organizzazione Commercio taglia stime : 22.44 L'Organizzazione mondiale del Commercio ha tagliato le previsioni di crescita commerciale per il 2019 all'1,2%, un netto declassamento rispetto all'aumento del 2,6% previsto in aprile; l'organismo ha attribuito il taglio di stima all'escalation delle tensioni commerciali. "L'oscuramento delle prospettive commerciali è scoraggiante ma non inaspettato", ha detto il direttore generale Azevedo. Per il 2020 la previsione è del 2,7% contro un ...

Fitch taglia stime crescita : 0% nel 2019 : 11.32 Fitch taglia ancora una volta le sue previsioni di crescita per l'Italia. Nel 2019 il prodotto interno (Pil) del nostro Paese resterà fermo, a fronte della precedente previsione di una crescita dello 0,1%. tagliate da +0,5% a +0,4% anche le stime sul 2020, mentre nel 2021 l'agenzia di rating ipotizza un aumento del Pil dello 0,6%. "Ci aspettiamo che la crescita trimestrale resti compresa nel range 0%-0,1% per il prossimo futuro", si ...

Germania sull’orlo della recessione : tagliate le stime di crescita - boom di disoccupati : Secondo le stime rese note dall'Ifo, l'istituto per la ricerca economica di Monaco, per la Germania si può parlare di recessione tecnica, a conferma delle difficoltà che sta attraversando il Paese. Ripercussioni soprattutto sul mercato del lavoro: male il settore manifatturiero, delle costruzioni e dei fornitori di servizi privati. L'occupazione diminuirà per la prima volta dalla recessione del 2009.Continua a leggere

Ifo taglia le stime di crescita - Germania rischia la recessione : L'Istituto Ifo taglia le previsioni di crescita della Germania per il 2019 e 2020. Anziche' +0,6% gli economisti stimano ora un +0,5% del Pil nel 2019: 'L'economia tedesca rischia la recessione. La debolezza dell'industria si sta diffondendo agli altri settori, come la logistica', commenta Timo Wollmershaeuser, capo economista dell'Istituto, che stima per il 2020 una crescita dell'1,2% (dall'1,7% precedente) che si riduce allo 0,8% secondo ...

Voci su deficit al 2 - 3% - risale lo spread. Moody’s taglia le stime di crescita : L'indiscrezione riportata da Reuters secondo cui il governo giallorosso starebbe valutando di portare l'obiettivo del deficit 2020 al 2,3% del Pil dal 2,04% previsto quest'anno, genera tensioni sullo spread che chiude in rialzo a 157 punti, dai 153 dell'apertura dopo essersi spinto fino a 160 punti. In aumento anche il tasso del decennale che torna sopra l'1% a 1,025%. Le Borse europee hanno chiuso in positivo, tranne Milano, mentre sui mercati ...