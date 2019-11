Turista divorato da uno squalo | nello stomaco dell’animale trovata una mano con la fede

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Notizia raccapricciante quella che arriva da La Reunion, isola dei territori Oltremare francesi. Nelle sue acque, unbritannico di 44 anni è statoda uno. L’uomo era stato dichiarato scomparso nel weekend, secondo quanto riporta il Daily Mail, e una delle sue mani, con ancora la, è statadi unotigre rinvenuto morto sulla spiaggia. Adesso verrà effettuato il test del DNA per verificare l’identità. “Ile la moglie erano in vacanza sull’isola quando lui è scomparso mentre nuotava da solo nella Laguna Hermitage. Quando non è rientrato, la moglie ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche con imbarcazioni e un elicottero“, hanno rivelato delle fonti delle indagini. Anche i sommozzatori hanno cercato l’uomo vicino all’area della barriera corallina senza esito, poi la terribile ...

Adnkronos : #Turista divorato da uno #squalo nell'Oceano Indiano - RaiNews : A Réunion gli attacchi da parte degli squali non sono rari. Questa settimana un altro squalo è stato avvistato vici… - NewsMondo1 : Reunion, turista britannico divorato dagli squali -