Tromba d' aria | grandine e temporali a Genova Un tornado al largo del Porto Antico

Maltempo - Tromba d'aria davanti al Porto Antico di Genova. VIDEO : Una tromba d’aria marina è passata nella mattinata di giovedì 7 novembre al largo di Genova, davanti al Porto Antico. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma il fenomeno meteorologico ha attirato l’attenzione di tanti genovesi. Oltre alla tromba d’aria, l’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ha registrato anche un intenso temporale di breve durata, accompagnato dalla grandine e poi da un arcobaleno. La tromba d'aria ...

L'Italia è sotto la pioggia : Tromba d'aria in Liguria e allagamenti in Toscana : Il maltempo tanto annunciato è giunto sull’Italia. Rovesci e temporali di forte intensità stanno provocando allagamenti, frane e disagi da nord a sud. Cedimenti stradali e alberi sradicati sono segnalati nel Ponente Ligure, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo, una persona è stata costretta a lasciare il proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia mentre due giovani sono stati ...

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e Tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

Maltempo Liguria - Tromba d'aria : esonda torrente Petronio : VIDEO : Ondata di Maltempo su tutta la penisola in queste ore, ma sotto osservazione resta la Liguria. "Non uscite di casa se non è necessario": è questo l'appello via Facebook del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che definisce "preoccupanti". Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Riva Trigoso al momento risulta ...

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : Tromba d’aria su Lavagna - esonda torrente Petronio : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere

Temporali in Puglia : una Tromba d'aria si forma in Salento : Una blanda area ciclonica sta alimentando dell'instabilità a carattere sparso in queste ore sull'Italia, in particolare al centro-sud. Rovesci e Temporali localmente di forte intensità stanno...