Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PERINTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA. INTENSO ILSU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., SI RALLENTA ANCHE SU VIA SALARIA FRA VIA CORTONA E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE GIANLUIGI BONELLI A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA, ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE POMEZIA.. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO ...

virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - HetzBib : RT @LuceverdeRadio: ??? #terremoto #treni Linea Pescara - Roma e Linea Avezzano - Cassino: traffico SOSPESO dalle ore 18:35 per accertamenti… - crislomb : RT @LuceverdeRadio: ??? #terremoto #treni Linea Pescara - Roma e Linea Avezzano - Cassino: traffico SOSPESO dalle ore 18:35 per accertamenti… -